Redacción ElDesmarque Madrid, 16 JUL 2026 - 09:59h.

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo a las 21:00h en horario peninsular

El desgaste físico de España para llegar hasta la final: "Nunca sabremos el esfuerzo que está haciendo Oyarzabal"

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La final del Mundial 2026 ya está definida. España y Argentina se disputarán el título después de superar a Francia e Inglaterra, respectivamente, en unas semifinales de máximo nivel. El conjunto de Luis de la Fuente llega tras imponerse por 0-2 a la selección francesa, mientras que la Albiceleste lo hizo por 2 goles a 1 tras remontar a Inglaterra en los últimos minutos del encuentro. Será un enfrentamiento que, además, era el preferido dentro del vestuario español antes de conocerse el segundo finalista.

España y Luis de la Fuente querían medirse ante Argentina

Según ha podido saber ElDesmarque, en el vestuario de la selección española había un rival preferido para la final: Argentina. La posibilidad de medirse a la vigente campeona del mundo supone un reto especial para un grupo convencido de que el mejor camino hacia el título pasa por derrotar al rival más exigente. Los jugadores de La Roja tienen muchas ganas y querían este enfrentamiento.

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Ese sentimiento también lo había expresado públicamente Luis de la Fuente tras la victoria sobre Francia. El seleccionador reconoció que le hacía ilusión enfrentarse a Argentina por la relación de amistad que mantiene con Lionel Scaloni, al que conoció durante su etapa como formador en los cursos de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol. También dejó claro que Inglaterra habría supuesto un rival de máxima dificultad y recordó que las cuatro semifinalistas ocupaban las primeras posiciones del ranking FIFA.

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El respeto y admiración entre Luis De la Fuente y Lionel Scaloni

La admiración entre ambos seleccionadores ha quedado patente durante todo el torneo. Antes de la semifinal frente a Inglaterra, Lionel Scaloni dedicó unas palabras de reconocimiento a Luis de la Fuente, destacando tanto su trayectoria como la ayuda que recibió de él durante su formación como entrenador. El técnico argentino aseguró que el seleccionador español “se lo merece” y recordó la estrecha relación que mantienen desde hace años, incluso bromeando con la posibilidad de llamarle después de las semifinales dependiendo del resultado.

Ahora la amistad quedará a un lado durante, al menos, noventa minutos ya que España y Argentina se enfrentarán por el título de la Copa del Mundo en Nueva York este domingo 19 de julio a las 21:00h (horario peninsular)