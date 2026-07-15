España-Argentina, la final del Mundial 2026: un duelo lleno de morbos

Javi Rayo 15 JUL 2026 - 23:03h.

Argentina ha remontado ante Inglaterra y jugará la final con España

La imagen del bochorno: las aficiones de Argentina e Inglaterra pitan los himnos

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España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026 el próximo domingo a las 21.00 horas en Nueva York. La selección al albiceleste ha conseguido el último billete para el partido -donde ya esperaba la Selección Española- tras remontar ante Inglaterra en el tiempo de añadido. Una final llena de morbos. España y Argentina jugarán el partido que iban a haber jugado el pasado mes de marzo pero que acabó suspendiéndose.

El duelo de los morbos

Leo Messi vs. Lamine Yamal

El pasado, el presente y el futuro del fútbol mundial -y del Barça- frente a frente en un terreno de juego y con la Copa del Mundo como gran premio.

Scaloni vs. Luis de la Fuente

Dos estilos muy distintos

El argentino, más canchero, de garra. El estilo español, más vistoso, de toque de balón.

Sudamérica vs. Europa

España en representación del fútbol europeo y Argentina en representación del fútbol sudamericano

Dos campeonas del mundo frente a frente

Dos selecciones que ya saben lo que es ganar en el S. XXI. España lo hizo en Sudáfrica en 2010 y Argentina hizo lo propio em Qatar en 2022.