España-Argentina, la final del Mundial 2026: un duelo lleno de morbos
Argentina ha remontado ante Inglaterra y jugará la final con España
La imagen del bochorno: las aficiones de Argentina e Inglaterra pitan los himnos
España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026 el próximo domingo a las 21.00 horas en Nueva York. La selección al albiceleste ha conseguido el último billete para el partido -donde ya esperaba la Selección Española- tras remontar ante Inglaterra en el tiempo de añadido. Una final llena de morbos. España y Argentina jugarán el partido que iban a haber jugado el pasado mes de marzo pero que acabó suspendiéndose.
El duelo de los morbos
Leo Messi vs. Lamine Yamal
El pasado, el presente y el futuro del fútbol mundial -y del Barça- frente a frente en un terreno de juego y con la Copa del Mundo como gran premio.
Scaloni vs. Luis de la Fuente
Dos estilos muy distintos
El argentino, más canchero, de garra. El estilo español, más vistoso, de toque de balón.
Sudamérica vs. Europa
España en representación del fútbol europeo y Argentina en representación del fútbol sudamericano
Dos campeonas del mundo frente a frente
Dos selecciones que ya saben lo que es ganar en el S. XXI. España lo hizo en Sudáfrica en 2010 y Argentina hizo lo propio em Qatar en 2022.