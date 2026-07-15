Redacción ElDesmarque Madrid, 15 JUL 2026 - 12:16h.

Pedro Porro y Pau Cubarsí también han hablado de lo que supone el pase a la final

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La Selección Española está a un solo partido de conquistar el Mundial y, lejos de dejarse llevar por la euforia, mantiene el mismo discurso que le ha acompañado durante todo el torneo. Tras eliminar a Francia y sellar el billete para la gran final, varios protagonistas comparecieron al acabar el encuentro y dejaron un mensaje común: orgullo por el camino recorrido, pero máxima calma antes del encuentro que decidirá el título. Mikel Oyarzabal, uno de los líderes del vestuario, ha resumido el sentir del grupo con una reflexión que muestra la filosofía con la que La Roja afronta el momento más importante de la Copa del Mundo.

Mikel Oyarzabal llama a la tranquilidad

El delantero de la Real Sociedad ha asegurado que la felicidad y el orgullo existen dentro del vestuario, aunque el equipo no quiere dejarse llevar por las emociones antes de tiempo. “Estamos inmensamente orgullosos de lo que estamos haciendo, pero tener esa calma y esa tranquilidad es bueno para lo que viene”, explicó.

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Oyarzabal ha sorprendido a todos al comparar el ambiente actual con el de los primeros días del campeonato. “Estamos igual de tranquilos que después del partido de Cabo Verde, aquel 15 de junio cuando las cosas no salieron bien, también estábamos igual de tranquilos y confiando en lo que podíamos hacer”, afirmó.

El internacional español también ha reconocido que todavía no son plenamente conscientes de la dimensión de lo que están consiguiendo. “Cuando eres pequeño no imaginas la magnitud que tiene un Mundial. Creo que en España tampoco somos conscientes de todo lo que estamos despertando hasta que volvamos allí. Ojalá podamos conseguir algo histórico”, añadió.

Pedro Porro agradece el apoyo y Pau Cubarsí desvela cómo fue la celebración

Pedro Porro ha querido acordarse de la afición después de clasificarse para la final y ha agradecido el respaldo recibido desde España durante todo el campeonato. “Sabíamos que era importante para nosotros y poder dedicarles esta victoria a todos ellos es muy especial. Seguro que nos han empujado desde España”, señaló.

Por su parte, Pau Cubarsí ha descrito el ambiente del vestuario nada más terminar el encuentro y ha explicado que la celebración estuvo marcada por “gritos, alegría, euforia y celebración al máximo”, muestra de un grupo que ha disfrutado del pase a la final, pero que ya tiene la mirada puesta en el último objetivo. “Estamos en la final del mundo y vamos a ir a por todas”, concluyó.