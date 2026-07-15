Pablo Sánchez 15 JUL 2026 - 01:08h.

Didier Deschamps culpa al árbitro de la derrota de Francia ante España: "¿Creen que estaba a la altura?"

El seleccionador mantiene la calma de cara al partido decisivo

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Luis de la Fuente, técnico de la selección española, desveló tras ganar a Francia en la semifinal del Mundial, que le gustaría jugar la final el domingo con Argentina, por la amistad que le une con el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

De la Fuente que dio clase a Scaloni, cuando el argentino se estaba sacando el título de entrenador en el curso de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó en conferencia de prensa que cualquiera de los dos, Inglaterra o Argentina, será muy duro, porque las dos semifinales podían ser "una final anticipada".

"Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores del ránking FIFA, por primera vez en la historia", remarcó.

Las palabras del seleccionador

"Me sorprendo de lo que es capaz de hacer este equipo y el margen de mejora es infinito. Esto no es casualidad: es talento, trabajo, sacrificio, superación y sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco durante el torneo. Nos hubiera gustado ganar el primer partido, porque hubiésemos superado otra marca más, pero estamos en un momento fantástico, en lo futbolístico y en lo físico", indicó en la conferencia de prensa posterior a la victoria en la semifinal por 0-2 sobre Francia.

De la Fuente elogió a su plantilla. "No ha habido ni un problema en 47 días, nunca he visto un compromiso así en ningún equipo" y aseguró: "Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero ellos se encontraban con el mejor equipo del mundo".

"Para mí, el futbolista español es el que mejor interpreta el juego del mundo y eso es un logro de los entrenadores y los clubes españoles. Estamos felices pero no nos conformamos con esto", agregó.