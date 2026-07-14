Pablo Sánchez 14 JUL 2026 - 23:55h.

Pedro Porro, la preocupación familiar con la que vivió el partido y el documental que usó para motivarse: "Se lo dedico"

Destaca lo importante que es para los canteranos una proeza de este calibre

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España estará, por segunda vez en la historia, en la final de un Mundial. El combinado de Luis de la Fuente venció 0-2 a Francia y ya espera rival en la cita del próximo domingo. Tras el pitido final se desbordó la emoción, fue momento para disfrutar, gritar de alegría y también para recordar y poner en valor. Eso fue lo que hizo Santi Cañizares.

En el programa de Tiempo de Juego de Cope, el exportero destacó todo lo bueno que le hace al fútbol español y al país una proeza de este calibre. Solo falta rematarlo con la victoria en la gran final para sumar la segunda estrella a la camiseta.

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Las palabras de Santi Cañizares emocionaron a muchísimas personas tras acordarse de los malos momentos que ha atravesado España en los últimos tiempos. El exfutbolista se acordó de los afectados por la dana de Valencia, el volcán de La Palma o los múltiples incendios que tanto daño han hecho y hacen en muchos rincones de nuestra geografía.

"Gracias porque en los últimos años no lo hemos pasado del todo bien en España. La dana, el volcán, los incendios. Esta gente nos hace creer en lo nuestro, en la unión de nuestro pueblo, sin gran protagonimso de nadie. Todos juntos somos un gran país y una gran nación pese a que nos quiera dividir todo el mundo. Es un ejemplo muy sano para nuestra sociedad. Luis de la Fuente es el artífice de haber creado esta grandísima selección", expresó con rotundidad.

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El valor de la cantera

Cañizares también quiso destacar lo importante que es para el fútbol español este logro. "Hemos ganado de la forma que más me gusta ganar, a nivel global. Todo el mundo ha puesto su mejor versión al servicio del equipo. El seleccionador ha generado todo lo que está pasando. Esto tiene una incidencia en el jugador de cantera que sale al mundo, a Europa, con la nacionalidad española y tiene mucho más valor. Esto es gracias a ellos".