DjMariio le da las gracias a Ester Expósito por el mal partido de Mbappé: "Han estado ahí toda la noche"

Javi Rayo 15 JUL 2026 - 00:18h.

DjMariio se acordó de Ester Expósito tras la clasificación para la final del Mundial

Pedro Porro, la preocupación familiar con la que vivió el partido y el documental que usó para motivarse

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DjMariio protagonizó una de las reacciones más virales a la clasificación de España a la final del Mundial, la segunda en toda su historia. El youtuber madrileño, que estaba viendo el partido en su casa con amigos, no pudo evitar fanfarronear y acordarse de Ester Expósito tras el mal partido de Mbappé ante la Selección Española. El streamer bromeó con la posibilidad (imposible) de que la pareja hubiese pasado la noche previa al encuentro juntos y que eso hubiese cansado al futbolista del Real Madrid de cara al partido.

La broma viral de DjMariio

Lo cierto es que Mbappé no tuvo su mejor noche y así lo explican sus números ante España. El jugador del Real Madrid sólo fue capaz de hacer tres tiros en todo el partido, y ninguno entre los tres palos defendidos por Unai Simón. El ex del PSG cayó tres veces en fuera de juego y se le vio anulado por el esquema planteado por Luis de la Fuente.

Mbappé acabó el encuentro con 14 posesiones perdidas, tres regates completados de 8 intentados y sólo 9 pases acertados en campo rival. Unas cifras muy lejanas a las mostradas durante todo el torneo con su Selección. El crack francés se marcha del Mundial con 8 goles en su casillero y con José Mourinho -que siguió el Francia - España desde Valdebebas junto a su cuerpo técnico- esperándole a la vuelta de las vacaciones.