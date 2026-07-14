Fran Fuentes 14 JUL 2026 - 23:39h.

El lateral pidió el cambio y respondió a sus molestias físicas después del partido

Luis De la Fuente destaca la unidad de España por encima de las estrellas de Francia: "Eso es un plus"

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Pedro Porro sigue a lo suyo en este Mundial. El lateral del Tottenham fue clave para que España alcanzase la final y se marcó un auténtico partidazo, secando a Bradley Barcola en la banda izquierda, amén de las caídas a banda de Kylian Mbappé. Sin embargo, no solo destacó a nivel defensivo. Y es que, prodigándose en ataque, también mostró sus cualidades, tanto en el plano asociativo como en el goleador. Y es que, en una acción donde la defensa gala estaba bien cerrada, jugó hacia Dani Olmo, que se la devolvió de primeras en una pared perfecta, y definió su segundo gol en este Mundial y con 'la Roja'. Sin embargo, acabó lesionado y pidiendo el cambio, sembrando la duda para el encuentro decisivo.

Pedro Porro explica las bases del triunfo de España ante Francia

Y es que Pedro Porro jugó varios minutos con molestias. Tanto es así que, incluso después de su gol, se fue al suelo pidiendo el cambio, aunque el árbitro no advirtió su lesión. Sobre el cambio y su problema respondió en unas declaraciones que recoge la cadena COPE: "Vamos a ver. Ahora mismo te diría que estoy muerto. A pensar en la recuperación y con todo a por la final", explica. Es decir, que en principio no se descarta. Un poco diferentes fueron sus sensaciones respondiendo a sus molestias en los micrófonos de DAZN: "No sé, no sé. En verdad, son minutos de partido que tienes toda la tensión y todo pero muy feliz por la victoria del equipo", explicaba.

De este modo, España queda a expensas de que Pedro Porro se recupere con garantías desde este martes al partido del domingo. Si bien es cierto que Marcos Llorente es un jugador de plenas garantías para suplirle, el de Don Benito se ha erigido como un eje fundamental en la defensa de 'la Roja'.