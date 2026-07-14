Lamine Yamal calienta el Francia-España recordando qué paso en la semifinal de la Nations League

Javi Rayo 14 JUL 2026 - 19:15h.

Lamine Yamal ha subido tres imágenes a su cuenta de Instagram antes del partido ante Francia

El padre de Lamine Yamal explica del motivo de su airada reacción: "Pasear al perro se hace una pesadilla"

Compartir







A menos de dos horas de que arranque el Francia - España por un puesto en la final del Mundial, Lamine Yamal ha querido añadir más picante al partido. El futbolista del FC Barcelona ha compartido tres instantáneas en su cuenta oficial de Instagram para echar más ascuas al fuego. Una muestra más de la personalidad arrolladora del internacional español.

Las tres imágenes de Lamine Yamal que darán que hablar

Lamine Yamal subió a su cuenta de Instagram dos imágenes recordando qué paso en la semifinal de la UEFA Nations League entre Francia y España. En aquella ocasión, el combinado de Luis de la Fuente se llevó la semifinal ante el conjunto galo por 5-4. Un partido donde Lamine Yamal marcó dos tantos. Y ha sido precisamente dos instantáneas de aquellos dos goles las que ha querido compartir. La tercera, una foto de él posando con un sombrero texano.

Las fotos no han tardado en hacerse viral en las redes sociales. Unos las han aplaudido aludiendo al "aura" que desprende Lamine Yamal. Otros las han criticado, incluso por parte de aficionados de la Selección Española. Como dice su padre, "para bien o para mal, Lamine Yamal". El crack azulgrana es así y como él mismo ha señalado en varias ocasiones "no va a cambiar para gustarle a la gente". Aunque se tienda a compararle con Leo Messi por motivos obvios, sus comportamientos fuera del campo recuerdan a los de Cristiano Ronaldo en su etapa más prime.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero percibirán los jugadores de España sin ganan el Mundial

Lamine Yamal también habló en la previa del partido -como hacen las grandes estrellas- y se mostró tranquilo, confiado y visualizándose a sí mismo levantando el trofeo de campeón del mundo pese al miedo que hay instaurado entre los aficionados españoles a caer derrotados en el partido de semifinales ante Francia.