María Trigo 14 JUL 2026 - 09:32h.

El internacional español dejó claro que los nervios no forman parte de su vida y que el pequeño Keyne lo tiene loco

Lamine Yamal y la tierna imagen con su hermano Keyne cantando el ‘Waka Waka’ de Shakira

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Lamine Yamal decidió asumir el protagonismo en sala de prensa antes del Francia-España de las semifinales del Mundial 2026 y lo hizo a su manera. Salió dispuesto a insuflar optimismo a todo el mundo el día que cumplía 19 años y lo hizo con un llamativo collar de miles de euros, un regalo para él mismo tal y como él reconoció.

Y es que no es ningún secreto que a Lamine Yamal le gusta cuidar mucho su imagen. Una faceta en la que también está presente su novia, Inés García, fiel compañera del jugador del FC Barcelona durante este Mundial y a la que también le regaló el extremo un llamativo collar.

Lamine Yamal y la peluquería con su hermano

Dejando de lado los collares, el internacional español, volvió a hacer alarde de la tranquilidad que siempre lo acompaña y, como se puede ver en el vídeo, también reveló que en estas horas previas al gran partido contra Francia pasará por peluquería junto a su hermano pequeño, Keyne, la otra gran estrella durante los partidos de España.

“Estoy tranquilo. He quedado con mi hermano para cortarme el pelo y tengo muchas ganas de que llegue el partido. Será un partido muy bonito para los espectadores, con momentos para los dos equipos y muy igualado”, dijo sobre cómo vive los días previos al partido que puede llevar a la Selección Española a una final de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

Keyne, la otra gran estrella

A punto de cumplir cuatro años, está siendo protagonista durante el Mundial por sus celebraciones efusivas y con la realización de los partidos pendiente de él incluso mostrándole en los videomarcadores gigantes de los estadios de Los Ángeles y Dallas. Imágenes que están dando la vuelta al mundo en las redes sociales y que Lamine Yamal valoró así: "Él no se da cuenta. Hace lo mismo que en casa. Cuando sea mayor se verá y estará feliz de lo que hace. Está bien que la gente se sienta orgullosa como yo".