El Betis ultima la salida de Guilherme Fernandes

Álvaro Borrego 14 JUL 2026 - 09:43h.

Hoy martes se deben intercambiar los documentos y el Betis se guardará el 50% de los derechos del guardameta

El Betis mantiene dos negociaciones abiertas en este momento

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El Real Betis está ultimando el traspaso al Córdoba del portero Guilherme Fernandes y se espera que a lo largo de hoy martes se intercambien los documentos para dejarlo todo atado y aunque no habrá importe por la operación, según ha podido saber ElDesmarque el conjunto verdiblanco se guardará el 50% de los derechos del futbolista por lo que si en un futuro se produce alguna venta ingresarían la mitad del importe total.

El guardameta luso no tiene sitio en el primer equipo, al que dará el salto Manu González, y el club lo dejará salir a coste cero a cambio de guardarse ese porcentaje sustancial de sus derechos, tal y como ha ido informando este periódico durante las últimas semanas. Otros equipos como Albacete, Andorra o el Marítimo portugués también trasladaron su deseo de hacerse con sus servicios, pero finalmente han sido los cordobesistas, con el exbético Juanito como director deportivo, los que se llevarán el gato al agua.

Guilherme, de 25 años, está participando en la concentración que el plantel verdiblanco lleva a cabo en Alemania, pero no entra en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien promocionará como tercer portero al jugador del filial Manu González, recién proclamado campeón de Europa sub-19 con España y que se incorporará a los entrenamientos del primer equipo a partir del próximo lunes.

El arquero lisboeta pasó por las categorías inferiores del Sporting de Portugal, Belenenses y Benfica antes de recalar en el Estrela Amadora, que lo traspasó al Betis en el verano de 2023, y ha disputado más de una cincuentena de partidos oficiales en dos temporadas con el filial verdiblanco. El Real Betis acordó el pasado verano una cesión que incluía una opción de compra de unos 500.000 euros que se convertiría en obligatoria si el Valladolid lograba el ascenso, además de una posibilidad de recompra que el Real Betis podía guardarse durante dos ventanas diferentes, pero la imposibilidad del club blanquivioleta de hacerse con los servicios de un futbolista con la dimensión de su salario han terminado con el portugués de vuelta.

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Su lugar lo ocupará Manu González. El club quiere reforzar su apuesta por uno de los máximos exponentes de la cantera, llamado a dar muchas alegrías a la hinchada verdiblanca a medio largo plazo. Con 19 años recién cumplidos el futbolista natural de Isla Mayor es, de largo, uno de los mejores guardametas que han pasado por Heliópolis, según aseguran las personas que lo ven trabajar en el día a día, y tendrá su gran oportunidad en la 26/27, donde alternará la dinámica de primer equipo con participaciones con el filial para no cortar su progresión. Se incorporará a partir de la próxima semana como flamante campeón de Europa sub19.