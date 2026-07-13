Robson Fernandes comunica al Betis que quiere quedarse en Brasil

Álvaro Borrego 13 JUL 2026 - 16:21h.

El futbolista no ha acudido a los reconocimientos y ha alegado que por razones personales quiere seguir su carrera en Brasil

El Betis mantiene dos negociaciones abiertas en este momento

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Robson Fernandes podría desvincularse del Real Betis en los próximos días. Según ha podido saber ElDesmarque el central brasileño no se ha presentado a los reconocimientos médicos este lunes, fecha en la que debían regresar los futbolistas del filial, y ha alegado razones personales por las cuales habría decidido continuar su carrera en su país natal, Brasil. Una noticia que ha cogido por sorpresa al club, que ahora deberá llegar a un acuerdo amistoso con el Palmeiras para cortar su cesión y a partir de ahí tomar alguna determinación ante esta actitud impropia del futbolista. Una noticia que, por cierto, no inquieta ni mucho menos la hoja de ruta del club, habida cuenta de la calidad de las nuevas generaciones y el aval de proyección de jugadores que se ha ganado la dirección de cantera estos años.

Hace unas semanas les contamos que el club tenía previsto alargar un año más su cesión, cláusula a la que podía ampararse, y tomar una decisión definitiva sobre su futuro en 2027. Sería entonces cuando el Betis decidiría si ejecutar la opción de compra al Palmeiras, fijada en una cantidad superior a los tres millones por el 50% pero inferior a los cuatro que se habían filtrado cuando salió a la luz la operación. La entidad pretendía ganar tiempo para tomar una decisión en firme, dado que el brasileño se incorporó en abril y apenas pudo debutar con el filial, pero esta decisión del futbolista ha cogido por sorpresa al Real Betis y en principio Robson Fernandes habría decidido volver (o quedarse) en su país natal.

Robson Fernandes dos Santos es un central diestro que disputó 91 partidos con Palmeiras sub-20 y que llegó a ser convocado por la Selección de Brasil sub-20, pero su paso por Heliópolis no ha estado a la altura de las expectativas. El zaguero estaba desde principios de abril a las órdenes de Dani Fragoso y opositaba a ser una de las grandes apuestas de futuro de la entidad.

Sin embargo, su llegada se demoró en demasía por los retrasos las autorizaciones burocráticas pertinentes y eso le privó de tener mayor continuidad, dado que con la permanencia en juego y la necesaria adaptación que siempre merece el salto a Europa le fue imposible entrar en los últimos partidos. Ahora, todo queda en el aire, aunque la decisión de Robson Fernandes parece firme.