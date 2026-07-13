Álvaro Borrego 13 JUL 2026 - 14:56h.

Valentín Gómez repasa en su entrevista para el club cómo están siendo los primeros días de pretemporada y cómo se están integrando los nuevos fichajes

El Betis mantiene dos negociaciones abiertas en este momento

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Valentín Gómez ha sido el encargado de atender a los medios del club desde la concentración en Alemania, donde el primer equipo del Real Betis estará hasta el próximo 18 de julio. El central hizo balance de estos primeros días de pretemporada y reconoció la ilusión que tiene el grupo por este año tan apasionante, con el ambicioso reto de mantener el nivel en la Champions League. También puso en valor la incorporación de Facundo Bernal, con el que tiene una conexión especial, y Fran García, los dos únicos fichajes hasta la fecha.

Cómo está Valentín Gómez: "Sí, creo que es importante. Fue una temporada muy larga en lo individual. Llegar a un país nuevo, un nuevo club, un nuevo fútbol, era algo todo nuevo para mí. La verdad que se necesitaba unos días para desconectar un poco, para recargar energía con la familia en Argentina, con los amigos, mi novia, pasar unos lindos días en el país de uno y ya volver con todas las ganas".

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Sus primeras sensaciones: "La verdad que el complejo me llamó la atención. Hay lugares muy lindos para compartir momentos, para conocer más a los chicos, bueno, a los nuevos, a Facu, para conocer a los juveniles que van subiendo y las instalaciones tanto de la cancha como el gimnasio, la verdad que están muy bien. Creo que la pretemporada es la base. Todo lo que hagamos ahora va a servir para mantener durante el año porque después jugando cada tres días se hace complicado. Se entrena de lo físico, así que hay que aprovechar estos días de pretemporada que tenemos, que son varios, para sacar el máximo provecho posible. Viene un año por delante además muy exigente, donde de nuevo vamos a tener tres competiciones por delante, además una de ellas es la Champions, nada más y nada menos".

Con la ilusión por bandera: "Es un logro increíble, algo que realmente estamos muy orgullosos de haber podido conseguir, pero bueno, tampoco nos podemos quedar simplemente con eso. Tenemos que tratar de prepararnos de la mejor manera para intentar competir y dar el máximo cada partido que nos toque de la competición y bueno, obviamente que es una alegría inmensa. Imagínate, yo ni en mis mejores sueños estaría jugando la Champions, así que muy contento".

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La dificultad de compaginar la Champions con LaLiga: "Sí, obvio. Vamos a ver de la manera que lo plantea el entrenador de cara a lo que viene, pero obviamente que lo que te lleva a jugar la Champions es hacer un buen papel en Liga. Es importante competir a nivel nacional e internacional, así que vamos a ver qué prepara el míster y llevarlo adelante de la mejor manera posible".

La competitividad es alta: "Los entrenamientos son siempre al máximo. Obviamente que hay muchísimos jugadores en cada posición que son muy buenos. Realmente es un privilegio poder entrenar con ellos y tratar de aprender lo máximo posible de cada uno y tirar todo para el mismo lado. Creo que es lo más importante".

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Cómo ve a Facundo Bernal: "La forma de ser de él creo que es un buen chico, es una buena persona y después futbolísticamente se nota que tiene calidad, es alto, abarca mucho mucho campo y ojalá que él sea muy feliz acá y que sea lo mejor para el club, para él y todas sus familias".

Cómo está Fran García: "Creo que el Real Madrid obviamente no hace falta ni decir lo que es y que venga un jugador de ese calibre a competir con nosotros obviamente que es algo muy lindo, como te decía antes, se suma a una lista de grandes jugadores que uno trata de aprender, de mirar, de ver cómo se comportan en los entrenamientos o su día a día. Bienvenido sea que sea un jugador tan bueno como él esté con nosotros".

Valentín Gómez valora su primer año: "No me lo esperaba, la verdad, ser capaz de jugar tantos partidos. Pero bueno, tuve la oportunidad, me preparé para ese momento y cuando llegó creo que la supe aprovechar. Me tocó jugar mucho de lateral e izquierdo también. Es un puesto que casi desconocido para mí porque había jugado en juveniles, pero bueno, la verdad que muy contento de haber podido ayudar al equipo de mi lugar, aportando mi granito de arena para que la temporada salga lo mejor posible y bueno, muy feliz".

Dónde se siente más cómodo: "Sí, sí. Puedo jugar de lateral, me gusta, lo disfruto, pero donde más cómodo me siento creo dentro de una cancha de posición central, pero bueno, si toca atajar, tendremos que atajar y dar lo mejor".

¿Qué reto se marca ahora Valentín Gómez para esta temporada? "Bueno, creo que el reto que me marco, por lo menos en lo personal, es mejorar la temporada del año pasado, seguir creciendo, creo que tengo muchas cosas para mejorar, mucho margen y bueno, disfrutar el día a día, estar en un club maravilloso como es el Betis y a pleno. Creo que tengo muchas cosas para mejorar, desde posicionamiento, un montón de cosas que pueden aportar cosas positivas a mi juego y desde lo colectivo ya eso se encargará el míster".