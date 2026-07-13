Celia Pérez 13 JUL 2026 - 14:52h.

Su pareja lo ha denunciado en el perfil de Instagram

Sorloth, señalado en la eliminación de Noruega por una jugada que indignó a Haaland

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El fútbol vuelve a dejarnos, desafortunadamente, una vez más su peor cara. En esta ocasión le ha tocado a Alexander Sorloth, que tras la eliminación de Noruega en cuartos de final frente a Inglaterra, ha sido foco de críticas y amenas en redes sociales. El delantero del Atlético de Madrid abandona el Mundial 2026 con un doble amargo sabor, el de la eliminación y el del odio más profundo que llegan a mostrar algunos seguidores.

El adiós de la selección noruega parece que no le ha sentado demasiado bien a todo el mundo y algunos aficionados han decidido emprenderla contra Sorloth, tal y como ha denunciado la mujer del jugador Lena Selnes, en su perfil de Instagram. A través de una storie, su pareja ha querido mostrar los comentarios negativos, con amenazas incluidas, que han circulado por la red contra el delantero.

"La Copa del Mundo trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar", escribió junto a una serie de mensajes recibidos. "Dile a tu marido que se vaya de Noruega y se tire por un acantilado", "Por favor, suicídate, idiota" o "Lo voy a matar", son algunos de los comentarios de los más ofensivos.

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Al final del texto dice: "Espero que todos pensemos un poco más antes de hacer comentarios como estos, sin importar la situación".

Todo llegó después de que la selección inglesa se impusiera en cuartos de final a Noruega. Los 'Tres Leones' se repusieron al golazo de Andreas Schjelderup e igualaron el encuentro en el descuento de la primera mitad, antes de rematarlo en el tiempo extra, donde tuvieron más mordiente que los vikingos. Un adiós que ha provocado la frustración de miles de noruegos y con algunos mostrando la cara menos amable del fútbol.