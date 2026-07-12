Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 01:47h.

La norma por la que Turpin anuló el gol de Noruega a Inglaterra y volvieron a sacar el córner

Así fue la actuación de ambos equipos en el tercer partido de los cuartos del Mundial

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Inglaterra logró el tercer billete para las semifinales del Mundial tras superar a Noruega en la prórroga después de un disputadísimo partido. Se adelantó el combinado noruego tras un golazo de bandera de Schejelderup al que pronto responderían los ingleses por medio de Bellingham. Tras una segunda parte que tuvo de todo, el propio Jude culminó la remontada ya en la prórroga tras aprovechar un mal rechace de Nyland en el corazón del área.

Las notas de Noruega

Orjan Nyland (5): Poco pudo hacer en el gol de Bellingham. Sin más intervenciones de peso en el primer tiempo. Le toco aguantar las acometidas del rival en el segundo tiempo y se mostró algo inseguro con el balón en los pies. Erró en el 1-2 de Jude, aunque mantuvo vivo a su equipo hasta el final del partido.

Julian Ryerson (5): Mucha briega para frenar a Anthony Gordon. Superior de medio campo hacia delante y buena conexión con Haaland a través de centros laterales.

Kristoffer Ajer (6): Le aguantó el físico mucho más que a sus compañeros de la zaga. Sostuvo el orden atrás hasta la prórroga.

Torbjorn Heggem (5): Superior en el juego aéreo para frenar los ataques de Inglaterra desde las bandas. Algo lento en el gol de Bellingham.

David Wolfe (6): Muy serio desde el inicio cubriendo las internadas de Madueke. Ordenador atrás y valiente de medio campo hacia delante.

Martin Odegaard (6): Se animó tras la pausa de hidratación. Pases filtrados con mucho peligro y algún disparo lejano que casi sorprende a Pickford.

Sander Berge (7): Robó el balón clave que a la postre acabó en el golazo de Schejelderup. Fue haciéndose fuerte en la medular, sobre todo tras el gol. En el segundo tiempo tuvo el 2-1 de cabeza pero lo evitó el larguero.

Patrick Berg (7): Muy participativo en todos los balones que pasaban por la sala de máquinas. Se sumó al ataque constantemente.

Alexander Sorloth (4): Dura batalla por su costado para tratar de superar a los jugadores de banda de Inglaterra. Erró en una ocasión muy clara favorable a su equipo. Algo individualista en algunas acciones ofensivas.

Erling Haaland (6): Presión altísima desde el inicio. Comenzó a disfrutar de ocasiones con el transcurrir del encuentro. Imperial de cabeza. No tuvo su mejor día de cara a portería.

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Andreas Schejelderup (9): Se sacó un zurdazo inesperado para anotar uno de los goles del Mundial.

Suplentes

Aursnes (6): Providencial en el 86' para salvar a Noruega tras una gran acción indivudal de Saka. Salvó el gol de Inglaterra.

Antonio Nusa (6): Desbordó y le dio mucha profundidad a su banda, haciendo sufrir a la defensa inglesa. Se atrevió con un par de disparos que blocó Pickford abajo.

Oscar Bobb (5): Acertó con los cambios el seleccionador y con la entrada de Bobb Noruega también ganó en profundidad por la banda derecha.

Ostigard (-).

Pedersen (-).

Larsen (-).

Las notas de Inglaterra

Jordan Pickford (6): Le sorprendió el disparo de Schejelderup para el 1-0. Bien a la hora de blocar los disparos lejanos. También tuvo tarea en el segundo tiempo y en la prórroga para sostener a los suyos.

Ezri Konsa (6): La entrada de Bukayo Saka le dio más confianza para armarse en ataque. Algo menos de trabajo en defensa debido a la insistencia de Noruega por la otra banda.

John Stones (5): Sufrió en el primer tiempo ante la presión de Noruega. Una pérdida en área propia casi le cuesta un disgusto a Inglaterra.

Marc Guéhi (8): Fue el más ordenador de su selección en defensa. Tuvo que sufrir las continuas acometidas de Haaland. Partido muy completo en todos los sentidos.

Nico O'Reilly (6): Superó a Sorloth en los duelos. Ordenado atrás y con poca profundidad por su banda.

Declan Rice (5): Buen manejo de los tiempos con el balón en sus pies. Cambios de juego continuos para tratar de entrar por las bandas. Fue sustituido en el descanso para buscar otras opciones.

Elliot Anderson (7): Continuas ayudas defensivas. Conexión con Bellingham, encargado de darle más velocidad al juego de Inglaterra. Fue diluyéndose con el paso de los minutos.

Noni Madueke (4): Solo llevó peligro contra la portería rival con algunos centros desde su banda. Sin profundidad. Su seleccionador lo dejó en el banquillo en el intermedio.

Jude Bellingham (9): Bajó a ayudar continuamente a sus compañeros en defensa para sacar el balón. Le dio oxígeno a sus compañeros en momentos comprometidos. También se prodigó en ataque en varias ocasiones. Gran gol para igualar antes del descanso.

Anthony Gordon (7): Fue entonándose con el paso de los minutos y a superar a los defensores noruegos. Velocidad y verticalidad con el balón en los pies. Centros laterales con muchos peligro. Asistió a Bellingham para el tanto del empate.

Harry Kane (5): Algo desaparecido en el primer tiempo. Lo intentó a balón parado y con un par de disparos lejanos sin problemas para Nyland.

Suplentes

Eze (6): Salió enchufado al segundo tiempo. Protagonista en acciones a balón parado y a la hora de darle más velocidad al juego de Inglaterra.

Bukayo Saka (6): Le dio más profundidad y dinamismo a la banda derecha de Inglaterra. Centros muy envenenados a zona de peligro.

James (-).

Rogers (-).

Spence (-).

Burn (-).