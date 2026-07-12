Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 02:17h.

Schjelderup se suma a la pelea por el gol del Mundial con polémica para Inglaterra y una duda: ¿quiso tirar?

El organismo futbolístico emitió un comunicado sobre lo sucedido

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El encuentro de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra no estuvo exento de polémica. Esta llegó incluso a posteriori de alguno de los momentos decisivos de una cita tras la cual salió victorioso el combinado inglés. Concretamente, los noruegos centran el debate en el primer tanto de Jude Bellingham. Una de las imágenes muestra como, aparentemente, el esférico toca en la spidercam al inicio de la jugada.

La polémica está servida. Noruega clama al cielo tras el tanto del empate de Bellingham. La acción, aparentemente, transcurrió con normalidad, aunque en una de las repeticiones parece que el esférico toca en la famosa spidercam que cuelga desde lo alto de cada estadio. Este choque cambia la dirección del balón y propicia el inicio de la jugada que dio pie al 1-1.

En ese caso, el VAR debió avisar al árbitro para que anulara el tanto, pero esto no sucedió. Las imágenes corrieron como la pólvora en las redes sociales y el enfado del entorno noruego fue a más, aunque nada cambió. Sin duda, una acción tan inusual como sorprendente tanto por el choque en sí como por la ausencia de decisiones al respecto.

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La FIFA se pronuncia

Pese a las imágenes, la FIFA insistió a través de sus vías de información que el balón no tocó la spidercam, elevando el enfado de Noruega y de su afición. El organismo futbolístico publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X: "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el "latido del balón" cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón".