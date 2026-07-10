Celia Pérez 10 JUL 2026 - 22:43h.

Tras tirarse al suelo por unas molestias en el muslo

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España y Bélgica se miden este viernes en el gran duelo de cuartos de final del Mundial 2026. Una cita histórica que nadie se quiere perder y que ha tenido a Thibaut Courtois como uno de los grandes protagonistas. El Real Madrid se ha erigido de nuevo con sus paradas para evitar las llegadas de los de Luis de la Fuente. Era una buena tarde para él hasta que tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda mitad.

Fue en el 66' cuando el belga se fue al suelo tocándose el muslo con el balón detenido. Aprovechando la pausa de hidratación parecía que el meta podía continuar, lo intentó, pero efímeramente. En el 71' tuvo que abandonar el terreno de juego totalmente roto y con lágrimas en su cara al tener que abandonar un encuentro histórico. En lugar de Courtois entró Senne Lammens, haciendo su debut en el Mundial

Ya en el banquillo se pudo ver a un Courtois mucho más tranquilo siguiendo el desenlace del encuentro. Ahora tocará esperar a las pruebas médicas y conocer el alcance exacto de las molestias que ha sentido durante el duelo. Su cambio no le fue del todo bien a Bélgica con Lammens en la portería. Tuvo un fallo importante, dejando un balón suelto en el área que aprovechó Mikel Merino para anotar el 2-1.

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Courtois se marcha, España marca de nuevo

Fue en un partido en el que Fabián Ruiz adelantó a la selección española en el 30' y Charles De Keteleare empató en el 42' para Bélgica. Estaba todo muy igualado, pero fue en la segunda mitad, y tras la salida de Courtois del encuentro, cuando por fin España consiguió adelantarse de nuevo en el marcador. Lo hizo, como en el partido ante Portugal, gracias al acierto de Mikel Merino.

Pau Cubarsí le pegó desde la frontal, pero Lammens no estuvo fino y la dejó suelta en el área para llegada del centrocampista del Arsenal. Mikel Merino, con todo, aprovechó el balón para hacer el segundo de la selección española.