Cuadro del Mundial 2026 y cruces de cuartos de final: partidos, fechas y horarios
Los cuatro partidos de cuartos de final se jugarán entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio
Cuándo juega España su próximo partido
Llega la hora de la verdad en el Mundial 2026. Tras una nueva ronda de dieciseisavos de final que no existía hasta la presente edición, el torneo entra en su momento más decisivo: los ocho partidos de octavos que darán paso a los cruces de cuartos de final. Un total de 16 selecciones luchando por una plaza en la gran final, que se disputará el próximo domingo 19 de julio en Nueva York. Y entre ellas estará España, que quiere volver a estar entre los ocho mejores 16 años después.
Cuadro del Mundial 2026
Por el lado izquierdo del cuadro, Francia y Marruecos se postulan como grandes favoritas para citarse en cuartos en la zona alta después de que Alemania protagonizara una de las grandes sorpresas del torneo. En la zona baja, Estados Unidos y Bélgica lucharán por un billete y España pugnará por otro contra ASHDGASD en la que sin duda es la eliminatoria más atractiva de estos octavos.
En el lado derecho del cuadro, Brasil e Inglaterra han cumplido las expectativas y son las grandes favoritas para estar en cuartos, con permiso de Noruega y sobre todo de México como anfitriona. Eso en la zona alta, mientras que por abajo
Partidos, fechas y horarios de cuartos de final del Mundial 2026
Ganador Paraguay-Francia vs ganador Canadá-Marruecos: jueves 9 de julio a las 22:00 horas.
Ganador Portugal-España vs ganador Estados Unidos-Bélgica: viernes 10 de julio a las 21:00 horas.
Ganador Brasil-Noruega vs ganador México-Inglaterra: sábado 11 de julio a las 23:00 horas.
Ganador Argentina-Egipto vs ganador Suiza-Colombia: domingo 12 de julio a las 3:00 horas.
La semifinal de la parte izquierda del cuadro se disputará el martes 14 de julio a las 21:00 horas. La segunda semifinal, del lado derecho, el miércoles 15 de julio a la misma hora. El partido por el tercer y cuarto puesto se jugará el sábado 18 de julio a las 23:00 horas y la gran final, el domingo 19 de julio a las 21:00 horas.
*Horarios correspondientes a España peninsular.