Alineaciones confirmadas de Canadá y Marruecos hoy en el Mundial 2026

Ángel Cotán 04 JUL 2026 - 17:47h.

Varios jugadores de LALIGA EA Sports comienzan de inicio

Cuadro del Mundial 2026 y cruces de octavos: partidos, fechas y horarios

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Arrancan los octavos de final del Mundial 2026. Tras definirse las primeras eliminatorias de la cita mundialista, la anfitriona Canadá se juega su futuro ante la siempre competitiva Marruecos. El combinado canadiense avanzó hacia la siguiente ronda gracias a una victoria por la mínima ante Sudáfrica. Por su parte, los marroquíes superaron en la tanda de penaltis a Países Bajos.

Los técnicos Jesse Marsch y Mohamed Ouahbi no especulan y ponen toda la carne en el asador. En este primer encuentro de octavos de final, LALIGA EA Sports está bien representada. El madridista Brahim Díaz parte de inicio en ataque, al igual que Ounahi en la mediapunta marroquí. En Canadá, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi representarán al Villarreal CF.

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La alineación titular de Canadá

Este es el once confirmado de Canadá. Crépeau será el portero titular y contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por cuatro futbolistas. Johnston y Laryea actuará en los laterales, mientras que Luc De Fougerolles y Bombito conformarán la pareja de centrales. En la medular, el capitán Eustáquio sigue siendo un fijo y estará acompañado en el doble pivote por Niko Sigur.

La velocidad por banda será tarea de Tajon Buchanan y Ali Ahmed. En punta, los canadienses se aferran a Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

Así saldrá Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea; Sigur, Eustáquio; Buchanan, Ali Ahmed; Oluwaseyi, Jonathan David.

El once inicial de Marruecos

La alineación titular de Marruecos. Bajo los tres palos no hay dudas y Yassine Bono seguirá sosteniendo al combinado marroquí. El exportero del Sevilla FC tendrá por delante a una defensa compuesta por Hakimi, Issa Diop, Halhal y Mazraoui. En la medular, un doble pivote compuesto por Bouaddi y El Aynaoui, permitiendo así libertad de movimientos para Ounahi. En banda derecha, el madridista Brahim Díaz; en banda izquierda, El Khannouss. La referencia ofensiva volverá a ser Ismael Saibari.

Así saldrá Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari.