Mati Prats le lanza un suculento objetivo a España de cara al choque ante Portugal

Alberto Cercós García 04 JUL 2026 - 15:25h.

Mati Prats quiere que España cumpla con las expectativas y jubile a Cristiano Ronaldo

La incógnita de Luis de la Fuente con Nico Williams para el España-Portugal

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La selección española ya tiene la vista puesta en el apasionante duelo de octavos de final del Mundial ante Portugal, un encuentro que enfrentará a dos de las grandes favoritas al título y que medirá a la vigente campeona de la Eurocopa con un Cristiano Ronaldo que, a sus 41 años, sigue persiguiendo el único gran trofeo que falta en su palmarés: el Mundial. Los de Luis de la Fuente llegan lanzados tras su convincente triunfo ante Austria, mientras que el combinado luso superó a Croacia para citarse con España. En el otro lado del cuadro, Argentina también selló su pase tras imponerse a Cabo Verde con un nuevo recital de Leo Messi, que volvió a ver puerta y continúa agrandando su leyenda en un torneo en el que aspira a revalidar el título conquistado en Catar.

Mati Prats, en ElDesmarque, lo tiene claro. "Queremos jubilar a Cristiano Ronaldo. Ese próximo lunes queremos poner punto final a la carrera de uno de los jugadores más legendarios de la historia. El mejor goleador de todos los tiempos, el hombre récord, el jugador sin fecha de caducidad, el que lo ha ganado todo, absolutamente todo, menos el Mundial. Y solo le falta el Mundial para igualar la leyenda de Leo Messi. Conociéndolo, no va a parar hasta conseguirlo; lo va a intentar hasta el final. Tenemos tanto respeto y tanta admiración por Cristiano, que para España sería un gran éxito jubilarle ahora que España nos ha vuelto a enamorar después de lo de Austria. Ya sé que una vez dijimos aquello de "hay que jubilar a Zidane" y la jugada salió mal. Pero recuerdo que hace dos años jubilamos a Kroos. Y este próximo lunes, con todo el respeto del mundo, queremos jubilar a Cristiano", opina el periodista.