Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 02:28h.

Sidny Lopes Cabral hizo soñar a toda Cabo Verde y al mundo del fútbol

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La selección de Cabo Verde se ha convertido en la gran sensación del Mundial 2026 y, ante Argentina en dieciseisavos de final, los de Bubista demostraron una vez más que no van a rendirse tan fácilmente. Si Deroy Duarte ya fue héroe llevando el choque al tiempo extra, mayor fue aún la locura con el golazo de Sidny Lopes Cabral que el jugador del Benfica celebró junto a su familia en la grada.

El sorpresón ya había llegado al Hard Rock Stadium con la Albiceleste sin ser capaces de superar a los Tiburones en los 90 minutos pero, al poco de arrancar el tiempo extra, los de Scaloni golpearon primero. Lisandro Martínez marcó el 2-1 en una jugada a balón parado que parecía servir para clasificar a los sudamericanos a octavos pero el guion del fútbol depara noches como la de este viernes en Miami.

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En uno de los pocos ataques de Cabo Verde en la prórroga, Sidny Lopes Cabral regateó a Alexis Mac Allister y se sacó un latigazo con rosca al segundo palo colándose por la escuadra del Dibu Martínez. Un tanto que deparó la locura entre todos los aficionados al fútbol y, como no podía ser de otra forma, con los caboverdianos, ya que el lateral se saltó a la grada del Hard Rock Stadium para celebrar el posiblemente mejor gol del Mundial con su novia.

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En la segunda parte de la prórroga, el Cuti Romero cabeceó un balón que Diney Borges terminaría introduciendo en la meta de Vozinha para el colmo de la mala suerte del equipo africano. A pesar de ello, Cabo Verde no se rindió y dispuso de varias ocasiones claras para lograr el 3-3 que el Dibu Martínez frenó, incluyendo un espectacular lanzamiento de falta del propio Sidny Lopes Cabral.

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El pitido final de Fischer supuso un suspiro general de alivio para Argentina y lágrimas de tristeza para Cabo Verde que, en unos días, pasarán a ser de orgullo por haber completado una participación histórica en este Mundial 2026.