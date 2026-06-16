El comandante del avión que llevó a Cabo Verde pidió conocer al Vozinha tras su gesta ante España

Fran Duarte Madrid, 16 JUN 2026 - 21:32h.

Vozinha se ha convertido en el protagonista de los últimos días en el Mundial gracias a su gran actuación en el empate contra España

Quién es Vozinha, el portero de 40 años de Cabo Verde que ha dado una exhibición contra España

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El empate de España ante Cabo Verde dejó un nombre propio que promete ser uno de los protagonistas del Mundial: Vozinha. El guardameta de 40 años firmó una de las mejores actuaciones de su carrera y mantuvo la portería a cero contra una de las favoritas del torneo. No podría haber un mejor debut para Cabo Verde en el primer partido de su historia en la Copa del Mundo y, como no podía ser de otra manera, Vozinha ya es el héroe nacional.

Su explosión mediática ha sido tal que ha pasado de tener 50.000 seguidores en Instagram a superar los 7 millones en 24 horas, superando incluso a estrellas del Real Madrid o de la propia Selección Española. El fenómeno Vozinha también ha calado en los Estados Unidos y desde el pitido final ya se ha convertido en la estrella absoluta de su selección. Hasta el comandante del avión donde viajaron después del partido pidió conocer en persona a Vozinha para expresarle su más sincera admiración. Un momento que hemos podido ver gracias al ‘inside’ del partido que ha compartido la selección de Cabo Verde en su canal de YouTube. En el vídeo se puede ver también cómo se prepararon para el partido y su celebración tras el empate.

Cabo Verde, la selección revelación del Mundial

Aunque solo han conseguido un punto, Cabo Verde ya se ha convertido en uno de los países más queridos del Mundial. Además de la actuación de Vozinha, su selección ha conseguido un logro histórico al cometer solo una falta en los 90 minutos de encuentro. Algo sorprendente teniendo en cuenta el juego defensivo de su planteamiento y que solo tuvieron un 24% de la posesión. El siguiente partido será contra Uruguay y, si vuelven a dar la sorpresa, podrían colarse a los dieciseisavos de final.