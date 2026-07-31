El cariño de José Mourinho a Endrick tras el fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid

Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 19:50h.

Mourinho le dedicó elogios a Endrick durante el entrenamiento

Endrick, "agradecido con Dios" por haber salido del Real Madrid para poder llegar al Mundial

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El Real Madrid, dentro de su movido mercado de fichajes en este verano, ha realizado un cambio en su delantera esta pasada semana con la llegada de Carlos Espí y la venta de Gonzalo García al Fulham. La llegada del valenciano suma un nuevo nombre a la delantera en la que vuelve a quedar en cuestión la situación de Endrick mientras se lleva el cariño de su nuevo técnico, José Mourinho.

En el entrenamiento madridista de este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas se ha estrenado por primera vez Espí después de que el jueves por la noche se oficializara el traspaso desde el Levante en una operación exprés. De ahí a la convocatoria merengue para el amistoso de pretemporada de este sábado frente a la Fiorentina en la que ya no ha entrado Gonzalo pero sí el punta de Tavernes de la Valldigna junto a varios canteranos.

José Mourinho ha tirado del filial debido a la gran cantidad de futbolistas que aún apuran sus vacaciones después de haber llegado a las rondas finales del Mundial. La próxima semana incorporarán a las órdenes del entrenador madridista Bernardo Silva, Brahim y Vinicius mientras que Endrick, que también cayó con Brasil en octavos de final del torneo, acortó sus vacaciones para convencer al portugués.

Los elogios de José Mourinho a Endrick

De ahí el cariño que ha recibido el joven futbolista por parte de The Special One, tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia. El entrenador blanco le ha elogiado en más de una ocasión durante el entrenamiento y el partidillo del mismo dejando claro que ha vuelto en un gran estado de forma para estar al 100% cuanto antes.

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Endrick afronta en esta 25/26 su tercera temporada con el Real Madrid a los 20 años después de una primera campaña en la que aportó 7 goles en 37 partidos, con sólo 8 de titular, y una segunda en la que, tras apenas tres encuentros con Xabi Alonso, se marchó cedido al Olympique de Lyon. En Francia sí que aportó lo que apuntaba desde Brasil con ocho goles y ocho asistencias en medio años antes de un Mundial del que se fue sin mojar.