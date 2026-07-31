El gancho imposible de la Juventus a Unai Simón

Juan Pérez 31 JUL 2026 - 12:55h.

Los bienconeri necesitan reforzar la portería

Iñaki Williams presume de su hermano Nico y defiende a Unai Simón: "Y la gente dudaba"

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El liderazgo de Unai Simón desde la selección campeona del mundo levanta el interés de medio planeta, pero la Juventus parece haber levantado la ceja a última hora sin ser consciente de la dificultad de su fichaje. La Vecchia Signora está en plena búsqueda activa de un portero de garantías para consolidar un proyecto para volver a luchar por el Scudetto después de varios años en el segundo plano, pero el de Álava está muy lejos de escuchar a los italianos.

Las arenas movedizas en las que se mueve la Juve después de la ausencia de títulos en la Serie A en los últimos siete años obliga a la institución a buscar un guardameta de élite. Según Tuttosport, uno de los primeros nombres de la dirección deportiva comandada por Marco Ottolini fue Unai Simón, pero tardaron poco en ser conscientes de que era una operación poco menos que imposible.

El gran Mundial 2026 de Unai Simón, récords y premios mediante, lo encaja aún más en la portería del Athletic no solo por su reciente renovación hasta 2019, sino por el vínculo al club. En Italia cuentan que el perfil gustaba, a quién no, pero el blindaje del club y la bandera del campeonato del mundo le colocaban como una opción imposible, razón por la que están pendientes de otras opciones en un casting en el que están el Dibu Martínez (Aston Villa), Suzuki (Parma) y Kobel (Dortmund).

En Lezama pueden estar tranquilos a la espera de Unai Simón por el buen hacer hasta ahora de Padilla en la pretemporada, aunque el joven Santos también está teniendo minutos en las pruebas habituales de Terzic. Mientras tanto el guardameta campeón del mundo con España sigue de vacaciones mientras que su regreso está previsto para el 10 de agosto. Por su parte el Athletic mantiene el buen ritmo de enfrentamientos en pretemporada con un choque este sábado 1 de agosto ante el Real Burgos a las 19.00h.