El contrato de Carlos Espí en el Real Madrid, una mejora económica de más del 700%

Juan Pérez 31 JUL 2026 - 13:56h.

El delantero tenía un salario bruto de 420.000 euros por temporada en el Levante U.D

La lesión de Raúl Asencio altera los planes del Real Madrid y complica su salida en este mercado

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El fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid es uno de los movimientos más inesperados del mercado de fichajes con el consiguiente reconocimiento al delantero después de un gran final de temporada con el Levante. El plus para darle la salvación a los suyos le han valido un salto inverosímil hace un par de temporadas que ahora le colocan con un contrato hasta 2031 que multiplica por siete sus ganancias.

El jugador de 21 años cambia de entorno con el reto de ser la alternativa en el Real Madrid de Mourinho con un salto cuantitativo para su cuenta bancaria. Lo que hasta ahora era un salario bruto de 420.00 euros por temporada, ahora aumenta en más de un 700% hasta subir a los 3,6 millones anuales. Las cuentas, publicadas por La Razón, definen un sueldo de 300.000 euros al mes que está muy cerca de lo que hasta ahora percibía durante toda una temporada.

En la categoría personal es un salto inimaginable cuando hace poco formaba parte de la rotación del conjunto granota, pero dentro del rango de los contratos del Real Madrid está en una de las posiciones más bajas. Con la salida de Gonzalo y las dudas sobre el destino de Endrick, Espí tiene uno de los salarios más bajos del conjunto blanco y es lógico a sabiendas de las estrellas con las que va a compartir vestuario.

Lunin, Güler, Asencio, Brahim Díaz o Franco Mastantuono son los que están por encima de su nivel en esa ventana de jugadores que deben dar un paso al frente para ser referentes más allá de promesas dentro de la rotación. Carlos Espí entra en esa dinámica después de llegar con la vitola de ser uno de los salvadores del Levante, donde ha competido tres temporadas en las que suma 20 goles en 66 partidos más allá de su valor con las categorías internacionales de La Roja tanto en la categoría sub-19 como sub-20.