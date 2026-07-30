Pablo Sánchez 30 JUL 2026 - 21:56h.

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En cuestión de horas, el Real Madrid ha logrado convencer al Levante para cerrar el fichaje de Carlos Espí por delante del resto de candidatos. Pese a que el Brighton era el mejor posicionado por la incorporación del delantero, el interés del conjunto blanco frenó cualquier operación. Poco después de salir a la luz el interés se hizo oficial su llegada al Santiago Bernabéu.

Marca informaba este jueves que el Real Madrid sopesaba el fichaje de Carlos Espí tras la marcha de Gonzalo al Fulham. Dicho y hecho. El equipo que preside Florentino Pérez cerró su incorporación en tiempo récord para que José Mourinho cuente con un nuevo delantero tras la excelente temporada que protagonizó con los granotas el curso pasado en LALIGA EA SPORTS.

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Carlos Espí renovó con el Levante tras su buen hacer en los últimos meses con una cláusula de 25 millones de euros. Las negociaciones han llegado a buen puerta en cuestión de horas.

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El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y el Levante U. D. han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

Con 21 años, Carlos Espí ha jugado tres temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. En la pasada temporada, fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga. Carlos Espí es internacional sub-19 y sub-20 con España.