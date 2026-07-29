Pablo Sánchez 29 JUL 2026 - 23:33h.

Compartir







El verano avanza entre pretemporadas y novedades en el mercado de fichajes. A las puertas del mes de agosto, el Real Madrid sigue acometiendo operaciones de ida y vuelta. Unos llegan al Santiago Bernabéu mientras otros salen. El que puede hacerlo próximamente es César Palacios, objeto de deseo de Álvaro Arbeloa para el Fulham. En las últimas horas parece que las negociaciones han avanzado por buen camino.

Según informa As, Real Madrid y Fulham han dado un paso al frente por César Palacios y su fichaje en la Premier League parece encaminado. Todo apunta a que el acuerdo incluirá una venta del 50% de sus derechos. De cerrarse, Álvaro Arbeloa hará realidad su deseo de contar con el futbolista del Real Madrid. Y el joven mediocentro podría no ser el único en llegar desde la casa blanca.

PUEDE INTERESARTE Manuel Ángel entra en el radar del Fulham de Álvaro Arbeloa

Gonzalo García es el otro jugador que desea Arbeloa para su nuevo proyecto, aunque esta opción parece avanzar de forma más lenta. En este caso, el Madrid desea vender solo la mitad de sus derechos, mientras que el Fulham desea el 100%. Toca llegar a un acuerdo. Mientras tanto, ambos siguen trabajando en pretemporada a la espera de conocer su destino de cara a la próxima temporada.

El Fulham jugará el Trofeo Costa del Sol

El Fulham será el rival del Málaga en el trofeo Costa del Sol el próximo 12 de agosto a las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda. En la anterior edición del trofeo, el verano pasado, el Málaga ganó al Betis (3-1), y servirá de antesala al inicio de LALIGA EA SPORTS previsto para miércoles 19 de agosto contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.

El trofeo se celebró por primera vez en 1961, con triunfo del Athletic y dos años después, en 1963, llegó el primer título para el extinto CD Málaga al imponerse al Real Madrid por 3-1.