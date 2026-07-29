Juan Pérez 29 JUL 2026 - 15:34h.

En tiempos donde la financiación manda, el deporte debe de estar en todo lo alto

Gianni Infantino responde con un ataque a los escándalos arbitrales del Mundial: "Resulta curioso"

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Mati Prats rompe en favor de la sencillez del fútbol ante los últimos movimientos de Gianni Infantino con la última propuesta de privatizar el Mundial de 2030 planteado entre España, Portugal y Marruecos. La crítica a todo lo sucedido en la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México es parte de un todo en el que también está Donald Trump después del "peloteo de 50 días" con la supresión de la cartulina roja a Balogun. El lema es sencillo: 'Infantino, el fútbol no se toca. Es de la gente, y el alma del fútbol no se vende'.

Puedes ver su alegato completo reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.