Pablo Sánchez 28 JUL 2026 - 22:09h.

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La FIFA confirmó que tiene la intención de ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares, a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad y controlada por ella para consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la organización.

Según explicó en un comunicado, la iniciativa está sujeta a la aprobación de sus 211 asociaciones miembro y de salir adelante destinaría unos 20 millones de dólares por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP) y 20 millones también por asociación en fondos del programa Forward para el periodo 2027-2030 (actualmente presupuestado en 8 millones de dólares).

Esta última cifra aumentará a 22 millones por asociación para el periodo 2031-2034 y a 24 millones de dólares para el periodo 2035-2038. "Esto se lograría a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad de la FIFA y controlada por esta, que consolidará las operaciones comerciales y de eventos de la organización. La FIFA conservará el control exclusivo de FFE, así como la autoridad única sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones reglamentarias y deportivas", indicó el organismo.

También aseguró que FFE recaudará hasta 4.200 millones de dólares a finales de este año para financiar el nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP), basándose en una valoración inicial de capital de 20.000 millones de dólares, "mediante la selección cuidadosa de inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias y sin control de gestión en FFE".

"Todos los beneficios netos de FFE se reinvertirán íntegramente en el fútbol a nivel mundial", añadió la FIFA, que precisó que está estudiando la posibilidad de fusionar sus derechos comerciales —que abarcan retransmisión, patrocinios, entradas y licencias— con la gestión operativa de sus torneos a través de la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE).

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Invitación a terceros

"Se ha iniciado un proceso de consulta tras la recepción de una propuesta cuya finalidad es liberar todo el potencial de los derechos de retransmisión y patrocinios de la FIFA en todo su catálogo de torneos de fútbol masculino, femenino y juvenil", indicó.

También subrayó que un pilar fundamental de esta iniciativa sería la reestructuración de FIFA Forward, su programa de desarrollo insignia, dirigido a incrementar la financiación por asociación de 8 a 20 millones de dólares para el ciclo 2027-2030, y continuar creciendo de forma constante ciclo tras ciclo. Esta financiación respaldará infraestructuras, formación de entrenadores, selecciones nacionales, competiciones, fútbol base y fútbol femenino.

En su comunicado, la FIFA recordó que este proceso sigue a una alocución de su presidente, Gianni Infantino, ante el Consejo del organismo y sus asociaciones la víspera de la final del Mundial, en el que España ganó el título frente a Argentina (1-0) el pasado día 19, donde se refirió al potencial comercial y la oportunidad para ello.

"Nuestra próxima etapa de crecimiento requiere una estructura diseñada a su medida, en la que el área comercial del fútbol opere como una empresa enfocada y especializada, y donde sus beneficios se repartan de forma más amplia y equitativa en todo el mundo", dijo entonces.

La FIFA avanzó que invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias y sin control de gestión en FFE. Dichos inversores se seleccionarían en función de criterios estratégicos, de gobernanza y a largo plazo bien definidos y representarían a un grupo diversificado geográficamente que refleje la naturaleza global del fútbol, actuando como socios minoritarios a largo plazo capaces de aportar capital y experiencia comercial

Por último, aseguró que, a falta de los acuerdos finales y las aprobaciones requeridas, se prevé que Thrive Eternal, una sociedad de cartera de capital permanente, lidere el grupo de inversores propuesto para FFE. Como parte de este proceso, se ha contratado a J.P. Morgan para colaborar con la FIFA, mientras que otros asesores como OpenEconomics están en contacto con posibles inversores a largo plazo.