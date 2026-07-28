Javi Rayo 28 JUL 2026 - 16:55h.

David Ibáñez desvela la hoja de ruta del FC Barcelona respecto al delantero argentino

El Atlético de Madrid sólo venderá a Julián Álvarez a un equipo extranjero: "Las opciones son un 1%"

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Julián Álvarez va camino de protagonizar el gran culebrón del verano en el mercado de fichajes. El delantero argentino no quiere seguir en el Atlético de Madrid y para ello debe encontrar equipo antes del 10 de agosto, fecha en la que está citado para volver a ponerse a las órdenes del Cholo Simeone. El gran sueño del subcampeón del mundo es vestir de azulgrana pero su todavía equipo sigue enrocado en que eso no pase. David Ibáñez desvela en ElDesmarque de Cuatro cuál es la roja de ruta a seguir por parte de Joan Laporta y Deco con respecto a lo que al exjugador del Manchester City se refiere.

Julián Álvarez no ha vuelto a pronunciarse sobre su futuro

"Todavía falta por llegar el fichaje que Hansi Flick marcó como prioritario para este verano, el del delantero centro: un nueve y de nivel. El candidato número uno es Julián Álvarez. El FC Barcelona ofreció al Atlético de Madrid 100 millones de euros. El fichaje sigue encallado. Joan Laporta dijo hace unos días que esa oferta expiraba a finales de julio y ahora le quedan tres días. En el club azulgrana ya han hecho saber al entorno del jugador que para desatascar la situación, Julián debe dar un paso más: decir públicamente que su deseo es jugar en el Barcelona", informa David Ibáñez desde la ciudad condal.

En el conjunto catalán consideran que esa sería la única forma de añadir más presión al Atlético de Madrid y obligarles así a tomar una decisión drástica. Aunque al conjunto rojiblanco parece no temblarle el pulso. Según cuenta Rubén Uría, Gil Marín no venderá en ningún caso a su estrella al FC Barcelona. De hacerlo, será a un equipo de fuera de LALIGA. "Las probabilidades de una venta son del 1%", segura el tertuliano de ElDesmarque.