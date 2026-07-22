Aseguran que Deco tiene dudas con su fichaje y que "igual están ante un jugador de 70 u 80 millones"

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Surgen las primeras dudas en Barcelona con Julián Álvarez. Tras varias semanas en las que desde la Ciudad Condal han retirado el interés del Barça en fichar al delantero y pese a las continuas respuestas negativas del Atlético de Madrid, en el Camp Nou parecen convencidos a realizar una segunda oferta por el delantero. La duda es si esa oferta convencerá al cuadro rojiblanco, algo que parece improbable. Y mientras tanto, los medios catalanes deslizan cierta indecisión por parte de Deco y Joan Laporta a la hora de elevar esa segunda propuesta.

El FC Barcelona presentó al Atlético una primera oferta de 100 millones de euros fijos más variables que fue rechazada desde la capital. Según ha contado el periodista David Bernabéu en el diario Sport, la idea del Barça era presentar una segunda oferta y elevar la cantidad a 120 millones fijos más variables, pero el pobre torneo del delantero con la selección argentina ha generado algunas dudas en la cúpula blaugrana.

Ahora, sostiene el periodista, podrían plantearse mantener en 100 millones de euros la cantidad fija y sólo aumentar las variables. "Deco se ha cuadrado", argumenta, dejando entrever que el rendimiento de Julián durante los últimos meses no merecen un esfuerzo tan elevado por parte de la entidad catalana.

Primeras dudas en Barcelona con el fichaje de Julián Álvarez

Es ahí donde surgen ciertas contradicciones. Por un lado, asegura, Flick, Deco y Laporta "están convencidos de que Julián es el jugador que necesitan". Por otro, sus pobres actuaciones en el Mundial, donde sólo anotó un gol, y en LaLiga con el Atlético, con apenas ocho dianas, generan algunas dudas: "Ves el Mundial y piensas que no es un mercado por el que tenga que elevar la oferta de su momento. Es que 100 millones ya me parecen demasiados", defiende el periodista.

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"Deco cree que igual están ante un jugador de 70 u 80 millones, pero van a mantener la oferta hasta final de mes de 100 millones", asegura el periodista de diario Sport, que parece dejar claro que en las oficinas del Camp Nou no van a hacer un esfuerzo demasiado grande para convencer al Atlético... pese a las propias palabras de Julián Álvarez.