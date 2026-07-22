El Getafe provoca un nuevo debate en el Atlético de Madrid: operación con dos riesgos

Ángel Cotán 22 JUL 2026 - 12:58h.

Una posible salida que debe ser bien evaluada

Julián Álvarez sufre un nuevo giro en el Atlético de Madrid y el Barcelona cambia el tiro

Compartir







Hay vida más allá de Julián Álvarez. El Atlético de Madrid se centra en su particular puesta a punto para la próxima temporada con varias operaciones abiertas en el mercado de fichajes. El futuro del citado delantero argentino sigue dando que hablar, pero Mateu Alemany y su equipo de trabajo ponen el foco en otros nombres.

En las últimas horas, el club colchonero debate qué hacer con el futuro de una de sus recientes apuestas. En el pasado mercado invernal, el Atlético realizó una importante inversión por Rodrigo Mendoza. Con un contrato largo, su nombre está sobre la mesa de la dirección deportiva en esta ventana de transferencias.

PUEDE INTERESARTE Lalo Arantegui echa el resto por dos fichajes y el Zaragoza cierra el grifo con reservas

El Getafe provoca un nuevo debate en el Atlético de Madrid

Según informa Radio MARCA, el Getafe se ha interesado por el futbolista murciano ofreciéndole una importante cuota de minutos. El club azulón apostaría por un fichaje en fórmula de cesión que se discute en las oficinas del Metropolitano. De primeras, la operación deja dos riesgos que el Atlético de Madrid debe decidir si quiere acometer o no.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid decide el futuro de Franco Mastantuono y en LALIGA intentan su fichaje

El número de efectivos en la medular es el primero de ellos. Pese a la llegada de Morten Hjulmand, Diego Pablo Simeone cuenta con seis efectivos para el centro del campo. A la espera de posibles novedades con Obed Vargas, el club colchonero debe analizar sus opciones de rotación si finalmente accede a una cesión de Rodrigo Mendoza.

El otro riesgo, el estilo de juego del futbolista y el del propio Getafe CF. Mendoza brilla con el balón en los pies y el conjunto que dirige José Bordalás es uno de los equipos que menos tiempo goza de la posesión del esférico durante los encuentros. El Atlético intentaría buscar un trampolín para el futbolista murciano con vistas a un regreso más maduro en lo futbolístico. Mientras se aclaran estas dudas, el club azulón aprieta por su fichaje.