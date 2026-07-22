El Real Madrid decide el futuro de Franco Mastantuono y en LALIGA intentan su fichaje

Ángel Cotán 22 JUL 2026 - 11:25h.

El argentino también tiene ofertas del extranjero

El Real Madrid discute "internamente" un cambio radical por el fichaje de Rodri Hernández

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El Real Madrid perfila sus próximos movimientos en el mercado de fichajes. Tras realizar varias operaciones durante la disputa del Mundial 2026, el equipo blanco comienza a recibir efectivos. Con José Mourinho a la cabeza, el plantel blanco se enfrenta a una pretemporada exigente y en la que no todos tienen hueco.

Entre los descartes del técnico luso en su regreso a Valdebebas destaca el de Franco Mastantuono. Tras una operación que superó los sesenta millones de euros, haciendo así historia en el fútbol argentino, el centrocampista no ha conseguido adaptarse en su primer año en LALIGA EA Sports.

A sus 18 años, y con toda la carrera deportiva por delante, Franco Mastantuono demanda minutos en la élite europea antes de consolidarse en todo un Real Madrid. Una necesidad que obliga al club blanco a tomar una decisión en el mercado de verano.

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El Real Madrid decide el futuro de Franco Mastantuono

Según avanza Fabrizio Romano, experto en materia de mercado, el Real Madrid ya ha decido la fórmula de salida del centrocampista. Con contrato hasta junio de 2031, el club merengue busca revalorizar al joven futbolista con una cesión que no guardará ningún tipo de opción de compra: "El Real Madrid está listo para dar luz verde a la salida cedida de Franco Mastantuono este verano. Sin cláusula de compra; cesión directa ya que se ve a Mastantuono en una posición similar a la de Endrick en enero".

En este sentido, la citada fuente va más allá y enumera las ofertas que tiene sobre la mesa el futbolista argentino. En LALIGA EA Sports confían en su potencial y pelean por su cesión en este mercado de verano, pero también habría conjuntos extranjeros que desearían incorporarle a sus filas: "Más de 5 clubes en España y en el extranjero, tras él".