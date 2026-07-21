Celia Pérez 21 JUL 2026 - 23:21h.

El conjunto blanco se medirá al Alcorcón en el primer test

El Real Madrid discute "internamente" un cambio radical por el fichaje de Rodri Hernández

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El Real Madrid comienza a coger ritmo para la temporada que arrancará en un mes. A las órdenes de José Mourinho, el equipo comienza a tomar las primeras sensaciones de una pretemporada que arrancó la semana pasada y que ya tiene puesto el punto de mira en el primer duelo. El técnico luso necesita comenzar a calibrar sus piezas y para ello se medirá al Alcorcón.

Tal y como cuenta Marca, el Real Madrid se medirá al Alcorcón este viernes, pero no lo considera un amistoso como tal. Entienden que es un partido de entrenamiento para coger sensaciones y se disputará a puerta cerrada. Ambos equipos podrán realizar sustituciones ilimitadas, dando libertad tanto a uno como a otro técnico a realizar los ajustes que crean necesarios.

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El encuentro será el primer para José Mourinho desde su regreso al Real Madrid este verano para tomar las riendas del primer equipos tras la destitución de Álvaro Arbeloa. Tras este primer partido frente al Alcorcón, el cuadro blanco se enfrentará al Leganés el 28 de julio también a puerta cerrada. Ya a partir de ahí arranca los encuentros considerados oficiales de pretemporada con el que se medirán a la Fiorentina el próximo 1 de agosto en Austria, al Dépor el 12 de agosto en el Teresa Herrera y el último, aún a falta de confirmación oficial, el 16 de agosto frente al Schalke 04.

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Son semanas intensas para coger ritmo y engrasar las piezas, en las que además la dirección deportiva sigue muy pendiente de un mercado de fichajes en el que la operación salida es clave en estos momentos. Tras haber cerrado los fichajes de nombres como Cucurella, Dumfries, Konate y Bernardo Silva, el club pone especial atención a los que saldrán este verano.

A Carvajal, Alaba, Ceballos y Fran García podrían apuntarse dos nombres más para abandonar la casa blanca. Según cuenta Arancha Rodríguez en Cope, Mourinho se está reuniendo estos días con todos los jugadores y hay algunos como Mastantuono o Raúl Asencio que se espera que salgan cedidos. En cambio, Gonzalo, a pesar de que ha podido sonar para salir en este verano, se quedará en la primera plantilla.