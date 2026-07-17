Olise quiere fichar por el Real Madrid y ya se lo dijo a Mbappé y Tchouameni durante el Mundial

Javi Rayo 17 JUL 2026 - 00:07h.

El diario L'Équipe saca en exclusiva la información sobre el futuro de Michael Olise

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Estalló la bomba. Michael Olise quiere fichar por el Real Madrid este verano. El diario L'Équipe sacaba la información al filo de la medianoche de este jueves para provocar la histeria de los aficionados del conjunto blanco. Según el diario francés, el futbolista del Bayern entiende que su etapa en el conjunto alemán ha llegado a su fin y que, para dar un salto hacia delante en su carrera deportiva, debe llegar al Santiago Bernabéu lo antes posible.

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Michael Olise quiere vestir de blanco

Michael Olise tenía entre sus planes hablar con el Bayern justo después del Mundial pero, antes, se lo ha ido comunicando a sus compañeros de la Selección de Francia. Según la citada información el delantero nacido en Reino Unido habría comunicado a Mbappé, Tchouameni y Konaté -los tres madridistas en el combinado francés- su deseo de unirse a ellos antes del cierre del mercado de fichajes en septiembre. Una información de la que también tendría constancia Upamecano, su compañero en el Bayer, y que habría intentado convencer al atacante de seguir en la Bundesliga.

Pese a la filtración de esta información, la hoja de ruta de Michael Olise sigue siendo la misma. Este sábado jugará el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial y, cuando acabe su participación en el torneo, se sentará con el Bayern para decirles lo mismo que ya saben sus compañeros: quiere fichar por el Real Madrid. El deseo del conjunto bávaro siempre ha sido el mismo -retener al jugador- pero si du deseo es marcharse, no será a cualquier precio.

El Bayern intentará obtener por Michael Olise la mayor cantidad de la historia del fútbol, un montante que supere los 200 millones de euros y que deberían salir de las arcas del Real Madrid. Obviamente, aunque la situación económica del conjunto blanco es buena, conllevaría la venta de varios futbolistas de la actual plantilla, alguno de mucho renombre.