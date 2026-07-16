Pablo Sánchez 16 JUL 2026 - 20:26h.

Urko Izeta se decide por el Cádiz, que anuncia dos fichajes de una tacada

Jugó en Navarra y en la escuela de Osasuna

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Más allá de los retoques que viene acometiendo en el Athletic la dirección deportiva de la mano de Edin Terzic, los cambios también se acumulan en los escalafones inferiores del club. En el filial se han producido importantes salidas desde la llegada del técnico germano y los focos ahora apuntan a un joven portero que lleva tiempo en el radar rojiblanco.

Hablamos de Darlington Osuchukwu. Según informa la cuenta @canteradelezama, el Athletic perfila el fichaje del joven portero de 16 años, quien actualmente milita en el Manchester United. El meta, quien cumple con la filosofía del club, ya ha sido internacional sub 17 con España y tiene por delante un futuro bastante prometedor.

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El Athletic persigue su fichaje desde el pasado verano, cuando ya se dio a conocer el interés en firmarlo. Mientras tanto, Osuchukwu ha seguido con su progresión en la cantera del United, una buena piedra de toque para elevar su nivel. Con este movimiento, el conjunto athleticzale busca reforzar el nivel de la cantera y salvaguardar el futuro con gente que encaja a la perfección en la peculiar filosofía del club.

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La carrera de Osuchukwu

Osuchukwu se formó en el Gazte Berriak, equipo de Navarra en el que jugó hasta los 13 años. Incluso antes de dar el salto a Inglaterra pasó por la escuela de Osasuna, lo que refurza aún más la vinculación con Euskal Herria. Los años siguen pasando y el meta va a más, consolidándose como uno de los arqueros con más proyección de su generación.

Algunos clubes europeos ya han preguntado por él mientras el Athletic trata de acercar posturas con el United para firmarlo de cara al futuro.