Dos lesionados en el Athletic: parte médico, qué tienen y tiempo de baja

Pablo Sánchez 16 JUL 2026 - 17:41h.

Tendrán que trabajar al margen durante los próximos días con Edin Terzic

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El Athletic Club dio a conocer el estado físico de dos de los jugadores de la plantilla que se encuentran lesionados tras diversas dolencias. Se trata de Dani Vivian y Maroan Sannadi. Este último dio el susto en el primer amistoso de la pretemporada ante el Derio al tener que marcharse antes de tiempo por problemas en su rodilla izquierda.

Las pruebas a las que se han sometido ambos determinaron que sufren dolencias bastante distintas. Vivian sufre una lesión insercional en el aductor largo de su pierna derecha. Maroan, por su parte, padece una lesión en la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda, motivo por el cual tuvo que abandonar el partido del pasado miércoles antes de tiempo.

El parte médico del Athletic

Este ha sido el parte médico emitido por el Athletic para informar sobre el estado físico de Dani Vivian y Maroan Sannadi:

El jugador Dani Vivian sufre una lesión insercional en el aductor largo de su pierna derecha. Por otra parte, el jugador Maroan Sannadi padece una lesión en la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda. Ambos jugadores quedan pendiente de evolución.