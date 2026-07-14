Celia Pérez 14 JUL 2026 - 12:03h.

El centrocampista apunta a salir este verano

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Ya metido de lleno en pretemporada, el Athletic sigue dando pasos adelante no solo en la preparación física. Con Edin Terzic al mando, Mikel González mira al mercado para tratar de dar salida a esos jugadores que no entran dentro de los planes del técnico alemán. A la reciente salida de Urko Izeta al Cádiz y la de Unai Gómez al calcio italiano, se puede unir el nombre de Mikel Vesga.

El vitoriano ya señaló al finalizar la temporada que no pensaba ser un estorbo para el club. El centro del campo está sobrepoblado y su salida es casi una realidad. A sus 33 años y con un año aún por delante de contrato, Vesga se encuentra a la espera de resolver su situación con el club y encontrar una opción que cuadre en sus planes. En este sentido, según cuenta el diario AS, se había interesado en él el PAOK de Salónica, que finalmente se decantó por Baptiste Santamaria, pero ahora habría aparecido el Mallorca.

El club bermellón busca para su nuevo proyecto en Segunda firmar un pivote con experiencia y ahí aparece el nombre de Mikel Vesga. Luis García considera que puede ser un pilar importante para su planificación para conseguir el ascenso. El futbolista, que este martes se ha entrenado en solitario, valora la opción del conjunto balear.

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De esta forma, el Athletic consigue dar salida a un futbolista que no entraba en los planes de Terzic y que tal y como reconoció no pensaba ser un estorbo. "Lo he pensado mucho al no participar tanto, tengo contrato y viene un técnico nuevo, tampoco sé lo que quiere el Club de mi. Yo me encuentro bien para jugar y vendré preparado, quiero demostrar, pero no voy a estar aquí en el Athletic por estar, pero no me importa echarme a un lado aunque mi intención es venir a tope y veremos qué pasa", aseguraba en Onda Vasca antes de finalizar la pasada temporada.