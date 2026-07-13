Celia Pérez 13 JUL 2026 - 07:35h.

El guardameta habla del nivel de sus compañeros en la portería

Luis de la Fuente explica el problema de Pedri en la Selección Española: "No puede jugar como juega en el Barça"

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Unai Simón es indiscutible para Luis de la Fuente y no lo pone nada fácil a sus rivales. El meta del Athletic Club ha mantenido hasta en 649 los minutos sin goles la portería de España. Una racha que ha conseguido mantener hasta este pasado viernes en la victoria ante Bélgica por 2-1. Pese a todo, el debate de la portería siempre está vivo y él mismo ha dado su punto de vista sobre el nivel de sus compañeros Joan García y David Raya en la selección.

En una entrevista en El Partidazo de Cope, Unai habla de cómo vive el debate y se muestra muy sincero a la hora de opinar sobre el rendimiento de los otros dos guardametas.

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Joan García, mejor portero de LALIGA: "Yo te digo una cosa, cada uno tiene que ser conscientes de la realidad en la que vive y partiendo de esa base ya crecerás individualmente. Yo sé que evidentemente es innegable que es el mejor portero de LALIGA. El que te lo niegue es porque lo quiere ocultar o no conoce esa realidad. También te reconozco que David Raya es el mejor portero de la Premier League, no por el premio que le han dado, sino por el rendimiento que ha dado. Yo tengo dos compañeros que son top mundiales. Me enorgullece mucho, me hace trabajar día a día más porque se en el nivel que tengo que estar para competir con ellos".

En qué es mejor cada uno: "No te lo voy a decir. Cada uno tiene sus cualidades. Cada uno sabe cuales son las virtudes y los defectos de cada uno. Yo creo que de verdad importa es ser un poco plano, un ocho o nueve en todos los registros, no tener altibajos. YO creo que ahí los tres porteros somos consistentes".