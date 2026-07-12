Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 22:07h.

La posición de los rivales de España en el ranking FIFA supera a las otras tres

La charla de Luis de la Fuente con Unai Simón con cariño y risas tras las dudas ante Bélgica

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Las semifinales del Mundial 2026 ya están confirmadas y llegan cargadas de morbo, con el Francia-España por un lado y el Inglaterra-Argentina por el otro. Las cuatro mejores selecciones del mundo según el ranking FIFA han cumplido con los pronósticos y han llegado a la penúltima ronda del torneo con sensaciones muy diferentes pero con un camino que, con los números en la mano, ha sido el más duro para la Selección Española.

Los hombres de Luis de la Fuente se han colado por tercera vez en la historia entre los cuatro últimos candidatos que pelearán por el título tras 1950 y 2010. Lo han hecho superando a Austria, Portugal y Bélgica, que suman la mayor media de las rivales en las eliminatorias de las cuatro selecciones semifinalistas en la cita norteamericana.

Tomando en consideración la actualización del ranking FIFA del 11 de junio, la última antes del inicio del torneo, los combinados que se han enfrentado a España cuentan con una media de posiciones de 12,7 en dicha clasificación (20ª de Austria, 5ª de Portugal y 9ª de Bélgica). Supera con claridad midiendo los puestos de los rivales el 28,7 de Francia (38º de Suecia, 41º de Paraguay y 7º de Marruecos), el 30,3 de Inglaterra (46º de la RD Congo, 14º de México y 31º de Noruega) y el 38,3 de Argentina (67º de Cabo Verde, 29º de Egipto y 19º de Suiza).

El camino de las cuatro semifinalistas en el Mundial 2026

La Selección Española igualó con Cabo Verde 0-0 y arrancó su racha de victorias primero contra Arabia Saudí (0-0) y Uruguay (1-0) en la primera fase y contra Austria en dieciseisavos (3-0). Después llegaría el turno de Mikel Merino como el héroe con sus goles del triunfo ante Portugal en octavos de final (1-0) y Bélgica en cuartos (2-1).

El rival de la Roja, Francia, tiene un pleno de victorias comenzando con el 3-1 a Senegal, el 3-0 a Irak y el 4-1 a Noruega de la fase de grupos y el 3-0 a Suecia en dieciseisavos. Ya opusieron más resistencia Paraguay en octavos (1-0) y Marruecos en cuartos (2-0) pero también cayeron ante un temible ataque liderado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Inglaterra se ha agarrado a Harry Kane y Jude Bellingham para llegar de nuevo a unas semifinales después de haber comenzado con siete puntos una fase de grupos en la que ganaron a Croacia por 4-2 y a Panamá por 2-0 e igualaron 0-0 con Ghana. En las eliminatorias, sufrieron pero terminaron dejando en el camino a la RD Congo (2-1), México (3-2) y Noruega finalmente (2-1 en la prórroga).

La que ha tenido el camino más sencillo en el Mundial en lo que a media de posiciones se refiere es Argentina, que comenzó con pleno en la fase de grupos ganando 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. Más se le complicó la situación a Lionel Scaloni contra Cabo Verde (3-2 en la prórroga), Egipto (3-2) y Suiza (3-1 también en el tiempo extra) para que Leo Messi pueda seguir ampliando su récord histórico de goles.