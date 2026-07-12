Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 06:05h.

Así ha sido la rivalidad entre Inglaterra y Argentina

Julián Álvarez repite su golazo al Real Madrid con el Atlético para llevar a Argentina a las semifinales del Mundial

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La victoria de Inglaterra ante Noruega por 2-1 en Miami y la de Argentina por 3-1 frente a Suiza con polémica en Kansas City nos ha dejado un duelo en semifinales con tanto o más morbo como el Francia-España. Ingleses y argentinos disputarán el próximo 15 de julio en Atlanta (21.00h. españolas) un nuevo episodio de un clásico de los Mundiales con protagonistas de la talla de Diego Armando Maradona, Peter Shilton, Diego Pablo Simeone o David Beckham siempre con la Guerra de las Malvinas de fondo.

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas bajo el mando de la Junta Militar que gobernaba el país ocuparon las Islas Malvinas, un archipiélago del Atlántico Sur de soberanía británica reclamadas por el país sudamericano. Un intento de lavado de imagen de la dictadura que no quiso dejar pasar Margaret Thatcher llevando allí un importante destacamento de sus fuerzas armadas para poner fin a la contienda en 74 días con 1.000 muertos, la mayoría de ellos argentinos.

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Los precedentes entre Inglaterra y Argentina en los Mundiales

A partir de ahí se provocó un sentimiento de odio en gran parte de la sociedad argentina hacia el Reino Unido y, en particular, hacia Inglaterra como nación predominante. Sus selecciones se habían enfrentado en dos ocasiones, 1962 y 1966, con sendos triunfos europeos pero los cuartos de final de 1986, apenas cuatro años después de la guerra, tuvieron un toque especial.

Uno de los partidos más icónicos de la historia de los Mundiales se disputó el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México entre Argentina, liderada por Diego Armando Maradona, e Inglaterra, con un Gary Lineker que terminaría máximo goleador. El 10 de la Albiceleste se citó con el destino marcando la Mano de Dios al elevarse por encima de Peter Shilton para certificar un gol sólo válido en la era pre Var y respondiendo poco después con el mejor gol de la historia de las Copas del Mundo marchándose de cinco rivales.

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La polémica sirvió para avivar aún más la rivalidad por el lado inglés y el siguiente duelo llegaría ya en los octavos de final de Francia 1998, en Saint-Étienne. Gabriel Batistuta y Javier Zanetti marcaron para la Albiceleste y Alan Shearer y Michael Owen, con un golazo, lo hicieron para los Three Lions en un choque que terminaría con victoria argentina en los penaltis y con un incidente clave. David Beckham dejó a su equipo con 10 por soltarle una patada al Cholo Simeone tras caer en la provocación del ahora entrenador del Atlético de Madrid.

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Esto le provocó al actual presidente del Inter de Miami un aluvión de críticas en su país por una acción de la que pudo redimirse cuatro años más tarde, en el Mundial 2002. En Sapporo, el entonces jugador del Manchester United marcó de penalti el único tanto del triunfo de Inglaterra por 1-0 ante Argentina que clasificaría a los europeos dejando fuera en la fase de grupos contra todo pronóstico a los sudamericanos, candidatos al título con Marcelo Bielsa.

Ahora, el próximo miércoles, Inglaterra y Argentina se jugarán un puesto en la final del próximo domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey con algunos de estos viejos protagonistas como David Beckham y Diego Pablo Simeone, ya reconciliados como han demostrado durante este Mundial. Otra cosa será lo que pase en el terreno de juego con los Leo Messi, Harry Kane, Enzo Fernández, Jude Bellingham... que prometen una batalla (futbolística) sin cuartel.