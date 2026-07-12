Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 04:49h.

La expulsión de Embolo ha provocado indignación en redes sociales

Otro Inglaterra-Argentina para la historia: de la Mano de Dios de Maradona al pique Simeone-Beckham con las Malvinas de fondo

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El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza también estuvo cargado de polémica tras la del triunfo de la Albiceleste ante Egipto en octavos de final. Breel Embolo se marchó expulsado por doble amarilla y entre lágrimas después de que el árbitro Joao Pinheiro retirara la tarjeta que había visto Leandro Paredes por una falta tras consultar el VAR y se la otorgara al del Mónaco por simular, siendo su segunda.

La FIFA ha introducido novedades en el uso del VAR de cara a esta Copa del Mundo y una de ellas es el cambio de destinatario de las tarjetas en caso de que el colegiado de campo se haya equivocado en el infractor. Esto puede suceder tanto si el autor de una falta digna de amarilla es un jugador del mismo equipo distinto al amonestado inicialmente como si es del equipo rival.

Esto ya sucedió en el Estados Unidos-Paraguay de la fase de grupos, cuando Miguel Almirón vio la amarilla por tirarse después de que el árbitro se la sacara primero y se la retirara después al estadounidense Tim Ream. De ahí a esta noche en Kansas City con otra decisión que ha dado la vuelta al mundo.

La polémica expulsión de Breel Embolo en el Argentina-Suiza

Breel Embolo vio su primera tarjeta amarilla por una dura falta sobre Leandro Paredes en el centro del campo y, mediado el ecuador de la segunda parte, pareció llegar la venganza cuando el jugador de Boca vio la tarjeta por derribar al ariete del Mónaco. Sin embargo, a Joao Pinheiro le avisaron desde el VAR y corrigió la decisión ya que se pudo ver en la repetición cómo el suizo caía primero por sí mismo y después golpeaba a su rival.

Una decisión que corrigió el árbitro portugués quitando la cartulina del argentino y sacando la segunda al jugador helvético, provocando un enfado monumental entre todos los miembros de Suiza mientras se llevaban a un Breel Embolo entre lágrimas que no se podía creer la decisión.