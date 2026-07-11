Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 18:37h.

Marc Márquez ha hecho la 'pole', ha ganado la 'sprint' y ya piensa en ganar la carrera del domingo en Sachsenring

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Marc Márquez quiere hacer del Gran Premio de Alemania un punto de inflexión. El piloto de Ducati es consciente de lo bien que se le da el trazado alemán y lo importante que es el fin de semana para sus aspiraciones al título. Márquez, desde que llegó a Sachsenring el jueves, dejó bastante claro que su objetivo durante estos días era estar lo más arriba posible. No lanzó ningún mensaje de cautela, de ir poco a poco, de verlas venir. En absoluto: se marcó el reto de dominar de cabo a rabo el Gran Premio y, por ahora, es lo que está consiguiendo.

Tras lograr la 'pole' por la mañana, Márquez también pudo pasar la meta en primera posición. Una nueva 'sprint' (la tercera del 2026) al bolsillo para el '93' para recortarle puntos a sus rivales en la clasificación general de pilotos. "Es lo que pasa en Sachsenring: ganas y es lo normal. Entonces, Álex, ¿por qué me he quedado tan cerca a nosotros? Pues porque tenía más. Incluso Alex hoy iba un poquito más rápido en los entrenos de la mañana. Pero he salido primero, he impuesto mi ritmo. Yo creo que tenía un poquito más que él. Así que para mañana, si queremos ganar la carrera, tenemos que mejorar. Si no, acabaremos terceros", bromeaba en DAZN recordando lo que dijo el viernes sobre Rafa Nadal y Roland Garros.

Marc Márquez, al ataque

Pese a la victoria, Márquez aún tiene que dar un poco más si este domingo quiere volver a terminar en lo más alto del podio. El de Ducati sabe que su hermano Álex y Fabio Di Gianntonio han estado a un alto nivel, por lo que tocará trabajar para que mañana la historia termine igual. "Hemos ganado, pero he ido bastante incómodo. Hemos hecho unos cambios para la 'sprint' que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista. Entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana a 30 vueltas. Es verdad que iba con un ritmo muy constante, pero iba flotando. En ningún momento conseguía pilotar como me hubiera gustado. Pero ha servido para ganar, así que mañana tenemos el warm-up para intentar dar un saltito", explicaba.

"Tenemos que seguir dando el cien por cien cada carrera, sobre todo las que me encuentre bien. Y en las que no, como en Assen, sobrevivir. Aquí, ya lo dije, que es uno de los circuitos que si quiero tener la mínima opción al campeonato, tengo que atacar. Entonces estoy atacando. A ver si mañana podemos acabar de rematar", finiquitaba mandando un claro mensaje a todos sus rivales.