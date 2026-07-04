Alberto Cercós García 04 JUL 2026 - 12:21h.

Carlos Tatay ha cumplido, en poco menos de 15 días, un reto que le puede llevar al Dakar

Carlos Tatay vuelve a los circuitos y se marca el objetivo de correr las 24 Horas de Le Mans: "Quiero rehacer mi carrera deportiva"

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Carlos Tatay ha logrado en apenas una semana el objetivo que parecía imposible. El piloto valenciano, que continúa persiguiendo el sueño de competir en el Rally Dakar, ha superado la barrera del medio millón de seguidores en Instagram después de hacer un llamamiento público para recibir el apoyo de la afición. La iniciativa surgió tras revelar que una marca interesada en estudiar su patrocinio le había impuesto una condición cuanto menos llamativa: alcanzar los 500.000 seguidores en la red social antes de plantearse respaldar su proyecto. Lejos de resignarse, Tatay decidió convertir ese reto en una campaña colectiva que ha terminado con una respuesta masiva y que le acerca un poco más a su objetivo.

El crecimiento de su comunidad ha sido fulgurante. Miles de aficionados compartieron su petición durante los últimos días hasta convertirla en un fenómeno viral, permitiendo que la cifra se disparara en tiempo récord. Una vez alcanzada la meta, Tatay quiso agradecer el respaldo recibido con un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Todavía me cuesta creer que ya seamos medio millón de personas en esta aventura. Gracias por estar ahí en los buenos momentos, en los difíciles, por cada mensaje, cada comentario y por seguir apoyándome. Vuestro cariño ha significado mucho para mí", escribió el piloto visiblemente emocionado por la respuesta de la gente.

¿Y ahora? A seguir soñando con el Dakar

Pero para Tatay, el número de seguidores va mucho más allá de una estadística. En el mismo mensaje quiso poner el foco en el verdadero significado de esta campaña y en la importancia de generar oportunidades para las personas con discapacidad. "Esto no es una meta, es un impulso para visibilizar que las personas con discapacidad necesitamos oportunidades para demostrar lo que realmente somos capaces de hacer. Juntos tenemos que seguir trabajando, creciendo y compartiendo este camino que, sin duda, no será fácil… pero prometo darlo todo hasta llegar. Gracias de corazón por formar parte de esta familia. Lo mejor está por venir", aseguró, dejando claro que su lucha trasciende el ámbito deportivo y busca convertirse en un ejemplo de superación e inclusión.

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Ahora queda por comprobar si la espectacular movilización de la afición tendrá el efecto que Tatay esperaba desde el principio. El piloto ya ha cumplido la exigencia que le trasladó la marca y ha demostrado una enorme capacidad para generar impacto y apoyo social alrededor de su proyecto. La pelota está, por tanto, en el tejado de ese posible patrocinador, que deberá decidir si da el paso definitivo para ayudarle a competir en el Dakar. Si finalmente llega ese respaldo, la campaña habrá servido no solo para abrirle las puertas de una de las pruebas más exigentes del mundo, sino también para lanzar un poderoso mensaje: el talento y la determinación necesitan oportunidades para demostrar hasta dónde pueden llegar.