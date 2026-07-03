Pepe Jiménez Sevilla, 03 JUL 2026 - 17:27h.

El mediocampista continúa a la espera de cerrar un acuerdo con el Betis

Dani Ceballos frena otras propuestas mientras espera al Betis

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El posible retorno de Dani Ceballos al Betis ha sumado hasta ahora incontables capítulos, historias y mensajes y parece que hasta que se firme, si se firma, aún quedarán algunos más. Para ejemplo, la última publicación del ex del Real Madrid en sus redes sociales que ha despertado la curiosidad de los aficionados béticos.

Porque mientras el jugador frena ofertas a la espera de un acuerdo con el Betis, el propio futbolista ha compartido una imagen en sus stories de Instagram en la que se puede leer: "Quien te quiere, encuentra la forma. El que no quiere, encuentra la excusa. Así de simple".

Este mensaje podría no estar relacionado con el fútbol ni con el Betis, pero sí ha conseguido que multitud de aficionados verdiblancos que están siguiendo su posible vuelta con atención despierten cierta preocupación ante la posibilidad de que esté todo relacionado.

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Por el momento, ninguna de las dos partes se ha pronunciado públicamente ni específicamente sobre esta negociación, pero como os hemos ido contando en ElDesmarque, en el club verdiblanco sí reconocen conversaciones... con condiciones.

El Real Betis hará un esfuerzo para darle a Dani Ceballos un salario acorde a la realidad futbolista, con el propósito de acordar un contrato de larga duración para equilibrar ese esfuerzo que deba realizar el utrerano, siempre y cuando sus exigencias sean "razonables", según explicaban textualmente fuentes directas del club, dado que asumir la ficha de 10 millones brutos que percibía hasta ahora será imposible. Si estos parámetros se cumplen, y así debería ser, no habrá muchos obstáculos para materializar el tan ansiado regreso del canterano nueve años después.

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Por primera vez en estos años Dani Ceballos cuenta con unanimidad en el club. Su regreso está avalado por Manuel Pellegrini, por la dirección deportiva y por el consejo de administración. Él también ha trasladado de manera directa su deseo de volver. A partir de ahí deberán limar las diferencias hasta encontrar un punto en común, con el deseo de, nueve años después, sus caminos vuelvan a cruzarse de manera definitiva.