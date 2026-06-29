Dani Ceballos frena otras propuestas mientras espera al Betis

Álvaro Borrego 29 JUN 2026 - 14:43h.

El mediocentro habría descartado una oferta del fútbol árabe mientras todavía debe resolver los términos en los que llegaría al Betis

El Betis avanza en el fichaje de Facundo Bernal

Compartir







Los caminos de Dani Ceballos y el Real Betis están destinados a reencontrarse, aunque para ello todavía se deban resolver no pocos detalles. Su esfuerzo para salir a coste cero del Real Madrid ha sido el primer gran paso para su vuelta, dado que el conjunto verdiblanco no estaba en disposición de pagar un traspaso. En Heliópolis han dejado de lado las diferencias que algún día pudo haber y entienden que como contraprestación a ese empeño del futbolista realizarán todo lo que esté en su mano para ofrecerle al utrerano las mejores condiciones posibles. Todo, eso sí, dentro de un contexto razonable que se ajuste a la realidad económica de la entidad. Con todo eso las partes deben sentarse para definir términos, acercar posturas y encontrar un acuerdo satisfactorio para las dos partes, asunto que todavía debe resolverse. Sería ese el último escollo para la vuelta del futbolista, que incluso ha rechazado ofertas de mayor enjundia.

Según informan los compañeros de Radio Marca el propio Dani Ceballos ha desestimado durante los últimos días una propuesta del fútbol árabe. Por otro lado clubes como Juventus o Villarreal también han puesto sobre la mesa condiciones mucho más fuertes en el plano económico que las que pueda ofrecer el Real Betis, pero aun así el futbolista prioriza su vuelta a casa por encima de lo demás. Es por ello que, según la citada información, la entidad hispalense deberá redoblar sus esfuerzos para encontrar un entendimiento, siendo conscientes de no poder alcanzar lo de otros equipos pero sí ajustándolo lo mejor posible.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid pagó al Betis los 8 millones por Rodrigo Riquelme

Una vez ya ha quedado como agente libre, todavía deben escuchar las pretensiones económicas del futbolista y esperan hacerlo en los próximos días, aunque el jugador ya conoce a grosso modo cuáles son las opciones reales del club, de lo contrario no habría rechazado otras ofertas. Las negociaciones empezarán pronto y las dos partes deben encontrar un punto en común en cuanto a las exigencias y las posibilidades reales de ambos, con la idea incluso de que pueda estar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini para inicios de pretemporada.

El Real Betis hará un esfuerzo para darle a Dani Ceballos un salario acorde a la realidad futbolista, con el propósito de acordar un contrato de larga duración para equilibrar ese esfuerzo que deba realizar el utrerano, siempre y cuando sus exigencias sean "razonables", según explicaban textualmente fuentes directas del club, dado que asumir la ficha de 10 millones brutos que percibía hasta ahora será imposible. Si estos parámetros se cumplen, y así debería ser, no habrá muchos obstáculos para materializar el tan ansiado regreso del canterano nueve años después.

PUEDE INTERESARTE El Betis decidirá en 2027 sobre el futuro de Robson Fernandes

Por primera vez en estos años Dani Ceballos cuenta con unanimidad en el club. Su regreso está avalado por Manuel Pellegrini, por la dirección deportiva y por el consejo de administración. Él también ha trasladado de manera directa su deseo de volver. A partir de ahí deberán limar las diferencias hasta encontrar un punto en común, con el deseo de, nueve años después, sus caminos vuelvan a cruzarse de manera definitiva.