Celia Pérez 15 AGO 2026 - 23:01h.

El delantero fue el gran protagonista de la noche con un golazo y dos asistencias

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Mariano Díaz se ha vestido de héroe esta tarde en Mendizorroza. Cuatro años y tres meses después, el delantero hispano-dominicano ha vuelto a marcar un gol en LALIGA EA Sports. Fue ante el Getafe en un partido estelar en que además de un golazo repartió dos asistencias en la goleada de su equipo en estreno liguero. Una tarde de gloria en la que acabó siendo el gran héroe ovacionado por la afición y sus propios compañeros.

Y es que Mariano Díaz no viene de una temporada pasada precisamente fácil. En la campaña anterior solo disputó doce partidos, repartidos entre duelos de LALIGA Y Copa del Rey, siendo el último en el que vistió la elástica babazorra el del 8 de marzo contra el Valencia y tan solo seis minutos. Todo ello le ha llevado a celebrar el gol con mucha rabia, algo que ha explicado en los micrófonos de DAZN al finalizar el duelo.

"Es un tiempo pasándolo mal. Uno quiere jugar, pero bueno ahora empezamos de nuevo. Espero que esto tenga continuidad y pueda ayudar al equipo en lo máximo Y sí, ha habido un poco de rabia en la celebración", aseguró al dar por finalizado el partido.

El último tanto del dominicano en LALIGA fue el 15 de mayo de 2022 en la jornada 37 de la temporada 2022-23, que sirvió para que el Real Madrid empatara en Cádiz con 1-1. Desde entonces no ha terminado de encontrarse en ningún equipo por el que ha pasado. Aún es pronto para determinar si su actuación de esta noche es el inicio de su gran regreso, pero lo cierto es que su inicio en este primer partido del Alavés ha desperado la esperanza de un buen número de aficionados, entre los que tampoco ha faltado las bromas en redes sociales.