Joaquín Anduro 15 AGO 2026 - 14:46h.

Endrick se suma a los otros seis lesionados madridistas

El gran beneficiado en el Real Madrid tras el fichaje frustrado de Rodri Hernández

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El Real Madrid no disputará este fin de semana su compromiso de la jornada 1 de LALIGA EA Sports ante el reciente regreso de sus semifinalistas en el Mundial y tendrá la oportunidad de acabar la pretemporada con un amistoso ante el Schalke 04. El equipo blanco viajará a Gelsenkirchen con una convocatoria en la que se han caído varios futbolistas por lesión, incluyendo a un Endrick cuya ausencia no tiene nada que ver con una posible salida.

El futbolista brasileño sufrió una sobrecarga durante esta semana en Valdebebas y ya se quedó en el interior de las instalaciones en la sesión de entrenamiento del viernes. Por este motivo se une a los jugadores que, por lesión, no podrán estar disponibles en el choque ante el conjunto recientemente de regreso en la Bundesliga.

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Endrick se suma a Aurélien Tchouaméni, que también se ha caído finalmente de la convocatoria de José Mourinho después de haberse ejercitado al margen esta semana. Además de ellos, tampoco estarán presentes Éder Militao, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Thiago Pitarch y Rodrygo Goes, que siguen dentro de sus respectivos procesos de recuperación.

Los que sí estarán presentes en el Real Madrid son los últimos internacionales en incorporarse a la disciplina de José Mourinho como Kylian Mbappé o Jude Bellingham aunque, sin duda, las principales novedades serán Marc Cucurella, Yan Diomande e Ibrahima Konaté, que podrían tener sus primeros minutos como madridistas.

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Convocatoria de José Mourinho para el Schalke-Real Madrid

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Illia Voloshyn.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Mario Rivas, Marc Cucurella, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Fede Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jorge Cestero, Alexis Ciria.

Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Brahim Díaz, Yan Diomande, Carlos Espí.