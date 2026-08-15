Dónde ver en televisión los partidos de la jornada 1 de LALIGA EA Sports: fechas y horarios

Joaquín Anduro 15 AGO 2026 - 08:40h.

No te pierdas nada del arranque de la temporada

El Big Data predice LALIGA EA Sports 26/27 con el nuevo campeón, subidón del Athletic y palo al Dépor

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LALIGA EA Sports 26/27 da inicio este sábado en Mendizorroza con el Alavés-Getafe en un encuentro como pistoletazo de salida a una jornada 1 que no acabará hasta el 27 de agosto. Hasta cinco encuentros de esta primera jornada se han aplazado a raíz de los jugadores semifinalistas del Mundial 2026 o de los problemas de última hora en Balaídos y, en ElDesmarque, queremos ofrecerte una guía para que no te pierdas nada.

Como la temporada pasada, los encuentros de Primera División se dividirán entre Movistar+ y DAZN con cinco encuentros para cada una de las operadoras salvo las tres jornadas en exclusiva de la primera. Además, uno de los choques de DAZN se emitirá también en abierto a través de su aplicación y en Teledeporte, que repetirá presencia en los envites de la máxima categoría.

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El sábado 15 de agosto, festivo en España, arranca LALIGA EA Sports 26/27 con el Alavés-Getafe seguido del Sevilla-Rayo Vallecano mientras que, para el domingo, quedan el Racing-Villarreal y el Espanyol-Levante. El lunes 17 de agosto, Riazor volverá ocho años después a acoger un partido de Primera con Deportivo y Elche en el duelo en abierto de esta primera jornada.

El miércoles 19, Atlético de Madrid y Málaga disputarán en el Metropolitano el partido del canal principal de Movistar+ y habrá que esperar una semana para el resto de envites. El Valencia-Betis se jugará el martes 25 y el Real Madrid-Real Sociedad el miércoles 26 para terminar el jueves 27 con el Celta-Osasuna aplazado recientemente y el clásico entre Barcelona y Athletic Club.

Horarios y televisiones de los partidos de la jornada 1 de LALIGA EA Sports