Sorpresa mayúscula en el Atlético de Madrid con la última jugada por Julián Álvarez

Ángel Cotán 15 AGO 2026 - 09:27h.

El delantero argentino sigue acaparando focos

El Atlético de Madrid plantea un camino diferente por el fichaje del delantero sin Sorloth

Compartir







El Atlético de Madrid arranca el fin de semana con la feliz resaca de la remontada en Marsella y el anuncio oficial del fichaje de Cuti Romero. El escenario es ideal para preparar el primer compromiso de LALIGA EA Sports ante el Málaga CF, aunque el futuro de Julián Álvarez sigue generando ruido. Esta vez, en el club colchonero existe una sorpresa mayúscula.

Con el paso de los días, y tras la gran expectación generó el regreso del atacante argentino a la dinámica rojiblanca, la posible salida de 'La Araña' se ha ido enfriando. El interés del FC Barcelona persiste, pero las condiciones económicas del traspaso y la postura colchonera lo convierten en prácticamente un imposible.

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic termina la pretemporada con derrota y un problema sin corregir en el Athletic

El entorno del jugador lo sabe, el club azulgrana lo sabe y el Atlético también lo sabe. Sin embargo, y cuando todo parecía calmarse, la última jugada y casi desesperada por Julián Álvarez deja sin palabras al club madrileño.

PUEDE INTERESARTE El Valencia avisa al Celta y marca una línea roja por el traspaso de André Almeida

Sorpresa mayúscula en el Atlético de Madrid por Julián Álvarez

En Argentina son varios los medios importantes que están apostando por un cambio importante en el culebrón Julián Álvarez. Radios, diarios y televisiones aseguran que fue el propio Atlético de Madrid el que incitó al delantero a realizar su petición pública de salida durante la disputa del Mundial 2026: "Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño".

Una información que, según informa Mundo Deportivo, ha cogido por sorpresa al Atlético de Madrid. El club opta por alejarse del ruido mediático pero niega esta última jugada que están realizando desde Argentina por Julián Álvarez.

El Atlético siempre contó con el campeón del mundo, y según añade la citada fuente, la entidad rojiblanca se enteró por prensa del posible mensaje de Julián Álvarez solicitando su traspaso públicamente. Además, el único contacto que se mantuvo entre club y jugador durante la disputa del pasado Mundial respondió al tradicional seguimiento físico que se realiza en este tipo de torneo. En el Metropolitano, más allá de la sorpresa, optan por hacer oídos sordos.