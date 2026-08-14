El Valencia avisa al Celta y marca una línea roja por el traspaso de André Almeida

Ángel Cotán 14 AGO 2026 - 20:31h.

El mediocentro ofensivo, objetivo del club olívico

El Girona bloquea a Arnau Martínez y el Valencia encuentra una nueva alternativa

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André Almeida está siendo uno de los nombres del complicado mercado del Valencia CF. Con la parcela deportiva ché volcada en la contratación de Arnau Martínez, el centrocampista ofensivo está en la rampa de salida. Su futuro parecía lejos de España, pero el Celta de Vigo se metió de lleno en la pelea por el portugués.

Tras varios días de tira y afloja, las partes parecen condenadas a entenderse antes del cierre del mercado estival. Con contrato en Mestalla hasta junio de 2029, el Valencia quiere hacerse fuerte en las negociaciones y aprieta en lo económico a un Celta que antes debe dar salida a algún activo.

El Valencia marca una línea roja por el traspaso de André Almeida

Las últimas informaciones afirman que la entidad viguesa ya ha alcanzado un acuerdo personal con el futbolista de Guimaraes y el movimiento queda a expensas de una oferta formal que sigue sin llegar a las oficinas valencianistas. El precio del traspaso apunta a rondar los cuatro millones de euros, sin embargo, el Valencia marca ahora una importante línea roja en esta posible operación.

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Según informa Tribuna Deportiva, el club ché ha dejado claro que, aunque llegue la oferta celeste, nunca dejará salir a André Almeida antes del próximo 22 de agosto. El motivo no es otro que el enfrentamiento de ambos conjuntos en Mestalla correspondiente a la segunda jornada de LALIGA EA Sports.

El Valencia, según la citada fuente, no está por la labor de reforzar a su rival liguero y el desenlace de la operación se emplaza al tramo final del mercado de verano. Mientras tanto, el Celta de Vigo busca ingresos y todos los focos apuntan a un Ilaix Moriba por el que no llegan propuestas en firme. Con Exequiel Zeballos cada vez más cerca de Balaído, todo hace indicar que el siguiente será André Almeida.